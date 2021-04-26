Sebze fiyatları düşmeye başladı

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Ramazan ayının girmesiyle yükselişe geçen sebze meyve fiyatları hafta başıyla birlikte düşmeye başladı.

Mevsimin yaza doğru gitmesi özellikle, Antalya ve Mersin gibi güney illerinde yetiştirilen sebze üretiminin artmasından dolayı fiyatlar geçen haftaya göre yüzde 1020 civarında düştü.

Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız, vatandaşların en fazla tükettiği sebzelerden salatalık 2,53 TL, domates 4 5,5 TL, patlıcan 5 TL, yeşil biberinde 56 TL'ye sebze ve meyve pazarında perakende olarak satıldığını bildirdi.

Yıldız, fiyatın düşmesiyle vatandaşın alımının da arttığını kaydetti.

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