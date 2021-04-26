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Malatyalı sanatçılar tarihi Yeşilyurt konaklarını gezdi Çınar: “Köklü tarihimize yakışan muhteşem eserler kazandırdık”

İHA

Malatyalı sanatçılar tarihi Yeşilyurt konaklarını gezdi Çınar: “Köklü tarihimize yakışan muhteşem eserler kazandırdık”

Malatyalı ünlü Sanatçı Halil İbrahim Kalaycıoğlu ile film yapımcısı Aytaç Ağdağ, Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon ve dönüşüm projeleriyle Çırmıhtı’nın geleneksel hayatı ve yöresel lezzetlerinin turizme kazandırılmasında önemli bir misyon üstlenen Tarihi Yeşilyurt Konaklarını gezdiler.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Yeşilyurt’a gelerek yeni film çekimlerine başlayan Malatya’lı ünlü Sanatçı Halil İbrahim Kalaycıoğlu ile film yapımcısı Aytaç Ağdağ, sırasıyla Gezdik Kültür Merkezi, Kültür Otağı, MahmutAhmet Çalık Tekstil Müzesi, Gastronomi Konağı, Kent Belleği Müzesi, Kahve Konağı ve Butik Otel’i gezerek, sergilenen nostaljik ürünlerden yapılan faaliyetlere kadar turizme yönelik tüm faaliyetler hakkında bilgiler aldılar.
Yeşilyurt’un tarihsel ve kültürel hazinelerinin ön plana çıkartılmasını sağlayan restorasyon projeleri ve müzelerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Sanatçı Halil İbrahim Kalaycıoğlu, "Tarihi Yeşilyurt Konaklarındaki gerek müzeler gerekse de konakları çok beğendim. Bu yaşıma kadar gördüğüm ender müzelerin bir araya getirildiği çok güzel bir atmosfer oluşturulmuş. Belediye Başkanımız 340 bine yakın nüfusuyla bir kent görüntüsüne kavuşan Yeşilyurt’u müzeler kenti yapmış. Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen tüm kardeşlerimi kutluyorum. Böylesine özel ve değerli projelere öncülük eden, belediyenin paralarını boşa harcamayarak gelecek nesillere yönelik çok güzel yatırımlar yapan Mehmet Çınar Başkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Allah sağlık ve afiyet nasip etsin, inşallah nasip olursa birlikte bir müze kurmayı da planlıyoruz ” ifadelerini kullandı.
Film çekimi için geldikleri Yeşilyurt’ta bir ilkle karşılaştıklarını ifade eden film yapımcısı Aytaç Ağdağ, “Kitap yayımcılığından dolayı Türkiye’yi karış karış gezmiş birisi olarak burada bir ilkle karşılaştım. Mehmet Çınar Başkanımız ciddi projeleri hayata geçirmiş, burası sadece müze olarak düşünülüyor ama bir eğitimci olarak şunu ifade etmek isterim ki; çocuklarımızın en büyük algılama sorunu her şeyin somut olmaması soyut olmasıdır. Devlet okulları ve özel okul yetkilileri burada hizmete sunulan müzeleri ve konakları öğrencilerine gezdirirlerse hayatın nasıl somut olduğunu göstermiş olacaklardır. İleride belki teknoloji müzeleri de kurulabilir, eski ve yeni kıyaslaması da yapılabilir. Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçenleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Bununla birlikte film için bize desteklerini esirgemeyen, sanata ve sanatçıya sahip çıkan Sayın Başkanımıza tüm ekibim adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Sanatçı Halil İbrahim Kalaycıoğlu ile film yapımcısı Aytaç Ağdağ’ı misafir ettikleri için mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “ Kurtlar Vadisi ve Kalk Gidelim gibi diziler başta olmak üzere çok sayıda filmde rol alan değerli hemşehrimiz Halil İbrahim Kalaycıoğlu ile bölgemizde yeni bir film çeken yapımcımız ve set ekibini ağırlamaktan ziyadesiyle mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Sanatçı kimliğinin yanı sıra hobi olarak tarihi eserlerle ilgilendiğini öğrendiğimiz, sinemayla ilgili çok değerli eserlere sahip Halil İbrahim Kalaycıoğlu abimizin tecrübelerinden ve birikimlerinden bu şekilde yararlanmaya çalışıyoruz. Yeşilyurt’umuzda tamamlanan ve devam eden toplamda 8 adet müzemiz bulunmaktadır, bölgemizde hizmete sunduğumuz müzelerimizi değerli sanatçılarımızla gezdik, önerilerini aldık. Bizlerde bu tür eserlerimizle Yeşilyurt’umuzu dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Bölgemize daha fazla turist çekebilmek için çalışmalarımıza hız verdik. Konaklarımıza ve müzelerimize gösterilecek ilgi neticesinde bir yandan gastronomi kimliğimizi daha geniş kesimlere ulaştırma fırsatı yakalarken diğer taraftan geleneksel hayatımızı, yöresel eşyalarımızı ve kültürümüzü doğru ve sağlıklı yatırım alanlarıyla tanıtma fırsatına kavuşmuş olacağız. Malatya’nın tarihi, sosyal, kültürel ve gastronomi yönünden zengin kimliğini dünyanın dört bir tarafına tanıtmak ve aktarmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yeşilyurt’umuzun köklü tarihine yakışan muhteşem eserleri hemşerilerimizle buluşturmaktan büyük bir onur duymaktayız. El birliğiyle bu yatırımların sayısını artırıp Yeşilyurt’un tüm zenginliklerini dünyanın dört bir tarafına taşıyacağız” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gezi sonunda Sanatçı Halil İbrahim Kalaycıoğlu ile film yapımcısı Aytaç Ağdağ’a tablo ve kayısı paketi hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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