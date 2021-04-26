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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da fidan üretim merkezi için 1,5 milyon TL’lik yeni proje

İHA

Malatya'da fidan üretim merkezi için 1,5 milyon TL’lik yeni proje

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı, yeni yapılan Fidan Üretim Merkezinde yapılacak olan tesisler için Doğu Anadolu Projesi (DAP) ile birlikte tesisleri daha kapsamlı hale getirmek için ortak proje yapacak. Yapılacak çalışma ile birlikte Fidan Üretim Merkezinde bin metrekarelik alan tesis içerisinde yapılmış olacak.
Park Bahçeler Daire Başkanlığı, bünyesinde yer alan 300 dönümlük alan üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinin faaliyete başladığı Fidan Üretim Merkezi içerisinde yapılacak olan bin metrekarelik tesisin çalışmalarına başlayan ekipler, merkezde ihtiyaçları karşılayacak alanları oluşturacak. DAP ile yapılacak olan ortak proje kapsamında, 600 metrekare kapalı alan içerisinde tüpleme, saksılama ve toprak saklama alanı yer alacak. Merkezde ayrıca 250 metrekare depo ve alet ekipman deposu, 225 metrekare işçi barınma alanı ve sosyal tesislerin yanı sıra traktör, dikim ve ekip işlerinde kullanılacak ekipmanlar, sulama sistemi ve alanın parselasyonu yapılacak.
DAP ile yapılacak olan proje hakkında bilgiler veren Park Bahçeler Daire Başkanı Berkan Samanlıoğlu, “Fidan Üretim Merkezimizin olduğu alanda DAP’tan kredi kullandık. DAP 1 milyon 500 bin TL katma değer sağlayacak. Alan içerisinde bin metrekarelik kapalı alan yapılacak. İşçilerimizin barınma alanı, replika alanı, yollar, sulama tesisatları vb. işler için katma değer olacak” dedi.

“Fidan üretim merkezi Malatya’ya katma değer katacak”
Fidan Üretim Merkezinde yapılacak çalışmaların Malatya’ya önemli bir katma değer sağlayacağını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “DAP ile birlikte ortaklaşa yapılan proje kapsamı içerisinde 300 dekarlık alan içerisinde bir planlama yapılmış. Bu planlama çerçevesi içerisinde alanda sosyal tesislerin yanında parselasyonda belirtildiği üzere dikme alanları, dikime hazır alanlardan çim alanlarına, sera alanlarına çatallı bitki, gül çiçek gibi her türlü sistemin nasıl ve ne şekilde yapılacağı noktasında gerekli planlama yapılmış. Bu planlamanın maliyet analizinin değerlendirme sonucu DAP ile birlikte ortak proje yapılarak DAP yapılan çalışmalara paydaş olarak alınmış durumda. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımızın DAP ile yapmış olduğu çalışmalarda hakikaten önemli bir mesafe kat edilmiş. DAP ile birlikte alanın sosyal donatılarıyla, havuzuyla, yeni bitkilerin çoğaltılması ve Malatya’nın ihtiyaç duyacağı ağaç, bitki, çiçek vb. ihtiyaçlarında alan içerisinde yetiştirilmesi ve karşılanması Malatya’ya önemli bir katma değer sağlayacaktır. Bu anlamda bizlere paydaş olma noktasında çaba gösteren DAP İdaresi Başkanlığına, Park Bahçeler Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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