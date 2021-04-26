Uyuşturucu satıcılarına 4 ayrı operasyon

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Malatya’da uyuşturucu satıcılarıyla ilgili 4 ayrı operasyon sonunda değişik miktarlarda uyuşturucu maddeleri ele geçirilirken, 17 kişi gözaltına alındı, bunlardan 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda toplam, 203,81 gram Sentetik Kannabinoid, 49,39 gram Metamfetamin, 500 adet Yeşil Reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Konularla ilgili toplam 5 şahıs tutuklandı. 12 şahsa ise TCK 191 maddesinden işlem yapıldı.

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