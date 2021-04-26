Durucasu Mahallesi’nde karantina sona erdi

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Malatya’nın Yazıhan ilçesi Durucasu Mahallesi’nde, yeni tip korona virüs (Covid19) vakaları görülmesi üzerine 17 gün önce başlatılan karantina uygulaması sona erdi.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Yazıhan İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 9 Nisan 2021 tarihinde almış olduğu kararla Durucasu Mahallesi’nde uygulanan karantina 26 Nisan 2021 tarihinde saat:06.00’dan itibaren kaldırılmıştır” denildi.

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