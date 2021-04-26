Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı

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Malatya'da cezaevindeki bir hükümlünün ayakkabısının iç kısmında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na hükümlü olarak getirilen E. G.'nin yapılan üst aramasında sol ayakkabısının iç kısmında özel olarak oluşturulan bölmede metanfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Öte yandan Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana gelen bir başka olayda ise yağma suçundan hükümlü M.K. kaldığı koğuşta tıraş bıçağıyla bileklerini kesmek suretiyle kendine zarar verirken, yaralanan şahıs hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

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