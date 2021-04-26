Yeni Malatyaspor'da, Lukoki ile yollar ayrıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki Kongolu kanat oyuncusu Jody Lukoki ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Jody Lukoki arasında yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin karşılıklı feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Jody Lukoki´ye teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-04-26 16:51:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.