Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 parça tarihi eser ve 4 av tüfeği ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Aramada, 3 parça tarihi eser, 4 av tüfeği ve 71 fişek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-04-27 09:22:33



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