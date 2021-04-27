Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu:2 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 tarihi eser ile silahlar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma ekipleri tarafından istihbarat çalışması neticesinde, 2 şüpheli şahısın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Akçadağ ilçesinde iki şahsın evlerinde yapılan aramalarda, 3 adet tarihi eser niteliğinde eşya, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 171 adet av tüfeği kara kutusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahısların sorgulamasının devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.