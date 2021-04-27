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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder, genç sporcularla buluştu

İHA

Başkan Güder, genç sporcularla buluştu

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyespor bünyesindeki sporcular ve antrenörleriyle bir araya geldi. Başkan Güder, “Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle Battalgazi’mize milyonluk yatırımlar kazandırdık. Gençlerimiz için hiçbir yatırımdan kaçmadık, kaçmayacağız” dedi.
Battalgazi’ye kazandırdığı gençlik yatırımlarıyla büyük takdir toplayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyespor Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız, Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Birim Sorumlusu Bülent Polat, Badminton Antrenörü Nazım Denizhan ve genç sporcularla bir araya geldi. Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda bir araya geldiği genç sporcular ile uzun uzun sohbet eden Başkan Güder, katıldıkları organizasyonlarda üstün başarılar gösteren sporcuları tebrik ederek, başarıya doymayan sporculardan yeni başarılara imza atmalarını da istedi. ‘Gençlik geleceğimizin tohumu istikbalimizin teminatıdır’ diyen Başkan Güder, bugüne kadar gençlerimiz için hiçbir yatırımdan kaçmadıklarının altını çizdi.

Başkan Güder’e bilgilendirme yapıldı
Battalgazi Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Birim Sorumlusu Bülent Polat, Battalgazi Belediyesi’nin 202122 yılında hayata geçirmeyi planladıkları faaliyetler hakkında Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e bilgilendirme sunumu yaptı.
Battalgazi Belediyesi’nin 2 yıllık zaman zarfı içinde önemli gençlik yatırımlarına imza attıklarının altını çizen Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Birim Sorumlusu Bülent Polat, “Birim müdürlüğümüzün kurulmasını sağlayan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkür ediyoruz. Başkanımız gençliğe çok büyük önem veriyor. Önemli yatırımları ilçeyle buluşturmaya devam ediyor. Birçok yeni etkinliğe imza atacağız. Yaptığı yatırımlar ve faaliyetlerle gençlerimize dokunuyor. İnşallah bizde başkanımızın destekleriyle çıtayı daha da yükseğe çıkaracağız. Yapacağımız çalışmalarla ahlaklı, erdemli, faziletli, sağlıklı, başarılı, mukaddes değerlerin bilincinde ve sorumluluk sahibi gençler yetiştirmek istiyoruz” dedi.

“Başarılarımıza yenilerini ekleyeceğiz”
Badminton branşında başarılı sporcuları bünyesinde barındırdıklarını vurgulayan Badminton Antrenörü Nazım Denizhan, “Battalgazi Belediye Başkanımızın Osman Güder’e, spora ve sporcuya verdiği önemden dolayı teşekkür ediyorum. Badmintonda en başarılı sporcular Battalgazi Belediyespor kulübünde yer alıyor. Battalgazi Belediyespor bünyesinde kulübümüzü 4 yıl önce kurduk. Büyük başarılara imza attık. Türkiye Şampiyonu sporcularımız var. Bu başarılarına yenilerini eklemek için başkanımıza söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

“Gelecek sezonun planlanmasını yapıyoruz”
Amatör Küme Liginde mücadele eden Battalgazi Belediyespor’un başarılarına yenileri ekleyeceklerini belirten Kulüp Başkanı Hacı Ali Tankız, “Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl futbol branşında çok bir faaliyet gösteremedik. Birçok sektörü etkilediği gibi sporu da önemli ölçüde etkiledi. Malumunuz geçen yıl PlayOff’a çıkmıştık. Bir haksızlığa uğradık. İtiraz ettik ama bir sonuç alamadık. Gelecek sezonun yapılanmasını şimdiden yapıyoruz. Hamd olsun herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah daha güzel yerlere geleceğiz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Mükemmel bir gençlik yetiştirmek istiyoruz”
Geleceğin teminatı gençlerimizi geleceğe hazırlarken eksik bir nokta bırakmamak istediklerini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak spora, sporcuya ve gençlerimize büyük önem veriyoruz. Belediyemiz bünyemizde kurmuş olduğumuz Gençlik ve Spor Hizmetleri birimimizle ilçemizdeki gençlik çalışmalarımızı daha aktif yürüteceğiz. Amacımız; geleceğimizin teminatlarını aydınlık geleceğimize hazırlarken, hiçbir eksik bir nokta bırakmadan her yönüyle mükemmel bir gençlik yetiştirmek istiyoruz. Gerek hükümet gerekse yerel yönetimler olarak elimizden geleni tüm çabayı sarf ediyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere millet ve ülke olarak gençliğimizi önemsiyoruz. Kısaca Battalgazi Belediyesi olarak gençlik adına kazandırdığımız veya kazandıracağımız projelerden bahsedeyim. Doğunun incisi konumunda olan sosyal yaşam merkezimizi, Battalgazi’mize kazandırdık. Orada gerek sanatsal gerekse de sportif olarak tüm gençlerimizin faydalanacağı imkanlar sunuyoruz. Gençlerin rahatlıkça kitap okuyabileceği, ders çalışabileceği ve zaman geçireceği Millet kıraathaneleri oluşturduk. Orada gençlerimiz için Kütüphanelerimiz var. Battalgazi’ye 2021 yılında modern bir semt kütüphanesi kazandırıyoruz. Öte yandan Engelli kardeşlerimizin yararlanacağı Engelsiz Yaşam Merkezi’miz var. Gençlerin sportif faaliyetlerden yararlanacağı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu projesi, Voleybol, Basketbol ve Halı saha projesi ve mini basketbol sahası projesinin ilk adımlarını attık. Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimiz için yapılacak hiçbir yatırımdan kaçmadık, kaçmayacağız. Her daim gençlerimizin emrine amadeyiz. Maddi ve manevi desteklerimiz hep sizinle olacak. Sizler de lütfen bunun kıymetini bilin” dedi.

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