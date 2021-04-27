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Yeşilyurt'ta Çilesizler dev spor yatırımıyla buluşacak Çınar: “Yeşilyurt’umuzu modern sahalarla spor kenti yapacağız”

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Çilesiz mahallemizi, iki adet tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, ikili soyunma odaları, bisiklet ve yürüyüş yollarını içerisine alan dev bir spor yatırımıyla buluşturacağız" diye konuştu.

Yeşilyurt'ta Çilesizler dev spor yatırımıyla buluşacak Çınar: “Yeşilyurt’umuzu modern sahalarla spor kenti yapacağız”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Çilesiz mahallemizi, iki adet tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, ikili soyunma odaları, bisiklet ve yürüyüş yollarını içerisine alan dev bir spor yatırımıyla buluşturacağız” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden Oktay Özevren ve İsmail Caner Kaymaz, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinden Erdoğan Zelyurt ve Hasan Oruç, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ile birlikte ‘Çilesiz Semt Sahası’ proje alanında devam eden çalışmaları inceledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, incelemeden sonra yaptığı açıklamada, Yeşilyurt’u spor kenti yapabilmek için ilçenin 30 farklı noktasında spor yatırımlarına hız verdiklerini vurgulayarak, Çilesiz Mahallesi’ne kuracakları dev spor yatırımıyla her yaştan vatandaşın sosyal ve sportif hayatının daha renkli ve hareketli hale gelmesine katkı sunacaklarını söyledi.
Yeşilyurt’un dört bir tarafını güzel, kalıcı ve modern eserlerle donatmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’umuzu spor kenti yapmak hedefiyle seçim döneminde vaat ettiğimiz spor tesisleri projelerimizi teker teker gerçeğe dönüştürüyoruz. İlçemizin en hareketli bölgelerinden olan Çilesiz mahallemizde toplam 7 bin 200 metrekare alan üzerinde imalat işleri devam eden semt sahamız, modern ve nezih alanlarıyla dikkat çekici bir hüviyete sahip olacaktır. Buradaki dev spor yatırımımız içerisinde; iki adet tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları, ikili soyunma odaları, bisiklet ve yürüyüş yolları yer alacaktır. Her yaştan vatandaşımıza hitap edecek sportif alanları içerisine alan bu dev yatırımla, ilçemizin dört bir tarafına kazandırdığımız spor tesislerimize bir yenisini daha eklemiş olacağız. Vatandaşlarımız buraya gelerek hem rahat ortamda sporunu yapacak ve dinlenme alanlarında keyifli anlar yaşayacak diğer taraftan çocuklarımız ve gençlerimiz temiz ortamlarda sporunu yapıp, yeteneklerini geliştirebilecek. Şehrimiz ve ilçemiz hızla gelişip büyüdükçe vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sportif anlamdaki ihtiyaçlarını bu tür özel yatırımlarla gidermeye çalışıyoruz. Kentimizdeki spor taban birlikleri başta olmak üzere mahalle muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizin talepleri neticesinde bütün sportif branşlara yönelik çok amaçlı alanlarımıza yenilerini ekliyoruz. Bütün spor yatırımlarımız gibi Çilesiz mahallemizdeki tesislerimizin yapımı belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda ilerliyor. Bölgemizin ihtiyaç duyduğu, farklı spor branşlarına yönelik sahaları ve yürüyüş yollarıyla çok farklı bir tasarımla hizmete sunacağımız buradaki tesisimizi, yaz ayları içerisinde hizmete almayı planlıyoruz. Bu tür yatırımlarımızla, Yeşilyurt’umuzun her noktasını daha değerli ve özel hale getirmiş oluyoruz. Böylesine özel eserlerin Yeşilyurt’umuza kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere emek veren, katkı sunan herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

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