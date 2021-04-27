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Sadıkoğlu'ndan yeni destek talebi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: "Yeni ve kapsamlı destekler bekliyoruz"

İHA

Sadıkoğlu'ndan yeni destek talebi Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: "Yeni ve kapsamlı destekler bekliyoruz"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Tam kapanma sürecinin en az zararla atlatılması için mevcut desteklerin devamıyla birlikte yeni ve kapsamlı destekler bekliyoruz" dedi.
MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında Perşembe akşamı başlayacak olan tam kapanma konusunda yaptığı yazılı açıklamada üyeleriyle ilgili talepte bulundu. Sadıkoğlu, sürecini ekonomik olarak en az zararla atlatabilmek için reel sektörü destekleyecek finansal tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.
“Alınan önlemleri saygıyla karşılıyoruz, ancak”
Yeni desteklerle ekonominin ayakta tutulması gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "1 yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ülkemizde de ciddi boyutlara ulaştı. Salgınla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler küçük esnafı başta olmak üzere iş dünyasını ekonomik olarak derinden sarsıyor. Esnafımız ve reel sektör temsilcilerimiz deyim yerindeyse, salgınla değil ekonomiyle mücadele ediyor. Toplum sağlığı açısından alınan önlemleri ve yasakları saygıyla karşılıyoruz. Ancak, son olarak açıklanan tam kapanma uygulaması ticari hayatı geri dönüşü olmayan bir çıkmaza sürükleyeceğinden korkuyoruz. Ülkemiz bu korona salgınından kurtulana ve piyasaların normale dönüşüne kadar mevcut destekler sürdürülmeli ve yeni desteklerle esnafımız, işverenimiz ayakta tutulmalıdır” dedi.
“İşletmeler kapalı, bankalar açık krediler nasıl ödenecek?”
Destek taleplerini hazırladıkları dosya ile TOBB’a ilettiklerini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren üyelerimiz başta olmak üzere ilimiz iş dünyasının sesi olduk. Malatya TSO olarak, tam kapanma sürecinde tüm üyelerimizin sıkıntılarını takip etmeye devam edeceğiz. Devletimizden mevcut desteklerin devamıyla birlikte yeni destekler bekliyoruz. İş yerleri tam kapanırken, bankalar açık ve ödemelerini almaya devam etmektedir. Kapanan ve iş yapamayan işletmelerimiz bankalara olan ödemelerini nasıl yapacağı merak konusu. Bu sebeple tacirlerimizin bankalara olan kredi borçları faizsiz olarak ertelenmeli. İşyeri kira olan ve bu süreçte kapanmak veya kısmi hizmet vermek zorunda kalan işverenlerimize kira desteği verilmeli. Yanlarında çalışan personellerin SGK primleri devlet tarafından karşılanmalı. Kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek, yeni başvurulara imkân tanınmalı. Çek ödemelerinde bu süreçte ciddi manada sorunlar yaşanacaktır, o yüzden piyasaların dengesini korumak adına KOSGEB üzerinden KGF desteği ile iş dünyasına yeni kredi imkanı sağlanmalı. KOSGEB veri tabanına uymayan iş kolları için de düzenleme yapılmalı. İşletmelerin elektrik, su, doğal gaz gibi giderleri için hibe desteği sunulmalı. Belediyelerimiz de elini taşın altına koyarak, su faturalarını ve reklam tabela vergilerini bu dönem almamalı. Desteklerin kısa süreli değil, ekonomik olarak tam normalleşme dönemine kadar devam etmesini talep ediyoruz. Tüm bu taleplerimizi çatı kuruluşumuz olan TOBB’un aracılığı ile ilgili bakanlıklara ilettik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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