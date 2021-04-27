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Malatya Büyükşehir, 3 yeni su kaynağında çalışmalarını sürdürüyor Malatya’nın gelecekteki su ihtiyacı bugünden karşılanıyor

İHA

Malatya Büyükşehir, 3 yeni su kaynağında çalışmalarını sürdürüyor Malatya’nın gelecekteki su ihtiyacı bugünden karşılanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), Sütlüce, Tepeköy, Topraktepe mahalleleri ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak, Beylerderesi mevkiinde saniyede 400 litre akan yeni su kaynağında kaptaj çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, Sütlüce, Tepeköy, Topraktepe, Dilek Mahallesi’nin belirli bölgeleri ve yeni planlanan sanayi sitesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak yeni su kaynağında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yeşilyurt İlçesi Sütlüce ve Topraktepe Mahalleleri içme suyu isale hattı yapım işi kapsamında, 1 adet kaptaj, 1 adet bin tonluk içme suyu deposu, 19 bin 500 metre içme suyu hattı ve 20 adet vantuz ve tahliye odası yapılıyor.
Yeni su kaynağı alanında yapılan çalışmaları inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Kaptaj çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte su şebekeye verilerek vatandaşların hizmetine sunulacak” dedi.

“Malatya’nın geleceği için ciddi bir potansiyele sahip olduk”
Kaptaj çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktaran MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, “Sütlüce, Topraktepe, Tepeköy grubunun içme suyunu daha önce eski tarihlerde yapılan küçük bir kaptajı vardı. O kaptaj doğrultusunda yeni kaptajımızın ihalesini yapmıştık. 18 litre bir tahsisle başladık. Yapılan çalışmalar sonucunda ve Sayın Başkanımızın esas kaynak üretme talepleri doğrultusunda bölgede arayışa girdik. Yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda umduğumuzun çok daha fazlasınI bulduk. Bizde projemizi yeniden revize ettik.
Geldiğimiz noktada Malatya’nın geleceği için kalitesi ve debisi boyutuyla da Malatya’nın geleceğine kaynak olacak ciddi bir potansiyele sahip olduk. Diğer kaynaklarımızla birleştirdiğimiz zaman inşallah Malatya’nın gelecekte su ile alakalı bir endişesi kalmayacak. Beylerderesi alanında dere boyunda üç farklı kaynağımız var. Üç farklı kaynağı da Malatya’nın ihtiyaçları doğrultusunda tahsislerini, planlamaları ve mülkiyetlerini çözmüş durumdayız. İnşallah çalışmalarımızı şekillendirip Malatyalıların hizmetine sunacağız” dedi.

“Artan insan, konut ve işyerlerine cevap vermiş olacağız”
Malatya’nın batı kısmına yeni kaynaktan bulunan suyun çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte verileceğini söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Biz özellikle belediye hizmetleri olarak çalışırken bütün alanlarda kültürel anlamda, sosyal anlamda, çevre ve hizmet anlamında bütün belediyeciliğin ana başlıkları anlamında yoğun çalışma içerisindeyiz. Altyapı çalışmalarında iki yıl içerisinde büyük mesafeler kat ettik. Bu yılın sonunda gerek yolla, gerek suyla, gerek kanalizasyonla ve atık suların akarsulara karışmaması için gerekli arıtma tesisiyle ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.
Bu çalışmalar çerçevesinde Malatya’nın su kaynağı tek kaynak olan kaptajda bulunan su kaynağı vardı. Buda yıllık debi ve rejimleri ölçüldüğü takdirde saniyede 3 bin, 3 bin 200 litre ile bazen de bin 900 litre gelen debi ve rejim ölçümleri vardı. Göreve geldiğimizden bu yana Beylerdesi bölgesinde bulunan suların rasatları yapılıyor. Özellikle yapılan tahlillerde kalite ve nitelik anlamında içilebilme, faydalı minerallerin olması noktasında kalitesi yüksek bir su bulundu. Bulduğumuz su saniyede 500 litre civarında. Kaynağın hemen üst noktasında bulunan alanda bin litrelik bir su, aşağı kısmında kalan yerde 200 litrelik bir su olmak üzere Malatya’nın mevcut su kaynağına eşit yeni bir kaptaj yapılıyor. Bu kaptaj aynı zamanda Malatya alternatif bir su kaynağı olduğu için gittikçe azalan su ve gittikçe çoğalan insan, konut ve iş yerleri sayısına da cevap verebilecek bir hacimde olan su kaynağımız var.
Su kaynağımızın terfiyle hemen kaynağın üst bölgesinde yaptığımız su deposuyla da şehrin batı kısmına bölgede çıkardığımız suyun verilmesi değerlendirilecek. Diğer taraftan suyun terfi ile ilgili harcanan elektrik enerjisinin de yine burada ki ihdas edilen ve bize tahsis edilen arazide GES yapılarak kullanılacak elektriğinde üretilerek belediyemize maliyet getirmeden kendi enerjisini kendi üreten bir kaptaj hüviyetinde olması noktasında da çalışmalarımız devam ediyor.
Aynı zamanda yeni yaptığımız kaptajın 800 metre yukarısında da bir kaptaj çalışmamız var. Oradaki su ile birlikte yaklaşık saniyede bin 500 litre su miktarına erişeceğiz. Bin 500 litrelik su da bütün Malatya’nın alternatif olarak Malatya’nın ihtiyacına tahsis edilecek. Göreve geldiğimizden itibaren Malatya halkına içirdiğimiz bütün sular kaynak suyudur. İnşallah şehrin güneyindeki ve şehrin orta noktasındaki Beylerderesindeki kaptajla birlikte ayrıca melet ve çapa grubunu da alana dâhil ederek Malatya’nın mevcut su kaynağına alternatif su kaynağı oluşturuyoruz” diye konuştu.

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