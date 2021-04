Battalgazi’de kadınlar meslek öğreniyor

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, dezavantajlı kadınlar için meslek edindirme kursları açmaya devam ediyor. Yaygın Mahallesi’nde açılan dikiş nakış kursu ile kadınlar hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.

Battalgazi’de hayata geçirdiği birçok kursla özellikle dezavantajlı kadınların kişisel gelişimlerine katkı sunmayı ve onlara meslek edindirmeyi hedefleyen Battalgazi Belediyesi, son olarak Yaygın Mahallesi’nde dikiş nakış kursu düzenledi.

İŞKUR ve Halk Eğitim Müdürlüğü destekleriyle Battalgazi Belediyesi’ne ait Yaygın Kültür Merkezi’nde açılan kurstan, çok sayıda kursiyer faydalanıyor. 4.5 ay devam edecek olan kursta usta öğreticiler tarafından kadınlara kıyafet dikimi, dikiş eğitimi verirken, son model dikiş makinelerinin kullanımı ve farklı modellerde kıyafet tasarımı eğitimi veriliyor. Ağırlıklı olarak giyim derslerinin verildiği kursta dikiş nakış yaparak meslek öğrenen kadınlar, bir yandan işsel gelişimlerini sağlarken diğer yandan da ev ekonomilerine destek sağlama fırsatı da buluyor.

Her yaştan kadının büyük ilgi gösterdiği kursa katılan kursiyerler, kursun açılmasında büyük emeği olan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti. Her fırsatta kadınların eğitim ve istihdamının önemine dikkat çeken ve bu konuda çeşitli çalışmalar yürüten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, giyim ve dikiş kursu ile kadınların bir meslek öğrendiklerini ve bu öğrendikleriyle üretim yapabilecek seviyede olduklarının altını çizerek, ilçede kadınlara yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.



Kursiyerlerden Başkan Güder’e teşekkür

Açılan kursların her zaman devam etmesi gerektiğini vurgulayan Kursiyer Neslihan Sarı, “Burada dikim üzerine kurs alıyoruz. Öğreticiler nezaretinde elbise ve kıyafetler dikiyoruz. Aynı zamanda el işi de yapıyoruz. Kursta her şeyi yapıyoruz. Kurs daha yeni başladığı için henüz kendi dikimlerimizi tek başımıza yapamıyoruz. Bize destek sundukları için Battalgazi Belediyesi, İŞKUR ve Halk Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yaygın Kültür Merkezi’ni bize tahsis eden Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ayrıca teşekkür ediyor, selamlarımızı gönderiyoruz. Bu kursların devam etmesini de istiyoruz” dedi.

Açılan kurs sayesinde öğrendiklerini ekonomiye kazandıracağını dile getiren Kursiyer Sezen Aydın ise “Kursta dikiş, nakış ve kıyafet dikimi öğreniyoruz. Şuan iğne oyası yapıyoruz. Sağ olsun hocamız öğretiyor bize. Bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. Her türlü kıyafeti kendim de kesip dikebiliyorum. Ben bu sayede masraflarımı da karşılıyorum. Maddi durumum bunları karşılayabilecek durumda değil. Hem eğitim alıyoruz hem de maddi destek sağlanıyor. Bize bu imkanı sağlayan başkanımız Osman Güder’e çok teşekkür” ifadelerini kullandı.



“Hep birlikte kıyafet dikimi yapıyoruz”

Kadınların bu kurs sayesinde çok güzel şeyler öğrendiğini belirten Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü Giyim Öğretmeni Sonay Akkoyun, “Şuanda 15 kursiyerimiz var. Giyim kursu alıyorlar. Hep birlikte kıyafet dikimi yapıyoruz. Pantolon, etek ve şalvar gibi giysiler dikiliyoruz. Burası kırsal bölge ve kursumuza katılım yoğun. Battalgazi Belediyemizin bize sağladığı hizmet nedeniyle kursiyerlerimiz derslerini hiç kaçırmıyor. Kursumuza katılan kadınlarımıza İŞKUR üzerinden ücret ödemesi de yapılıyor. Aldıkları sertifikalar sayesinde ileri de kendi iş yerlerini açma imkanı bulabilecekler ve alacakları belgeler sonrasında işe girme imkanı bulabilecekler. Bize bu imkanları sağlayan Osman Güder başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

