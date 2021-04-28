Cep telefonu gasp eden şahıs yakalandı

Malatya’da satın alma bahanesiyle buluştuğu şahsın cep telefonunu gasp ederek kaçan şahıs polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, müşteki H. K. isimli şahıs internet üzerinden ikinci el sitesinden 3 bin 100 TL değerinde cep telefonunu satışa sundu. O. A. isimli şüpheli ile anlaşıp buluştu. O. A. isimli şüpheli bir apartmana girip para getireceğini beyan ederek apartmanın arka çıkış kapısından kaçtı. Müşteki H.K. dolandırıldığını fark ederek polise müracaat etti. Yürütülen araştırma ve güvenlik kamera incelemelerinde şahsın kimliğini belirleyen ekipler O.A isimli şahsın peşine düştü. Şüpheli şahıs O.A.’nın Yeni Cami civarında kesici aletle tehdit yöntemiyle meydana gelen faili meçhul telefon gasbı olayının da faili olduğu belirlendi.

Yapılan operasyonla yakalanan şahıs, gözaltına alındı.

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