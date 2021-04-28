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Gündüzbey'in zenginlikleri dünyaya tanıtılacak Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Gündüzbey’in zenginliklerini ön plana çıkartacağız”

İHA

Gündüzbey'in zenginlikleri dünyaya tanıtılacak Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Gündüzbey’in zenginliklerini ön plana çıkartacağız”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Gündüzbey’e özgü tava ve fırın yemeklerimizin nezih bir ortamda tanıtımı ve satışını yapmak amacıyla yapımına hız verdiğimiz sosyal tesislerimiz ile Gündüzbey’in tüm zenginliklerini dünyaya tanıtacağız ” diye konuştu.
Sosyal donatılar, 270 kişilik restaurant, 72 kişilik kafeterya, kasap reyonu, ekmek fırını, soğuk hava deposu, kuru gıda deposu, mescit, wc, lavabo ve otoparkın yer alacağı Gündüzbey Sosyal Tesislerindeki yapım işlerini inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 3 bin 60 metrekare alan üzerinde, bin 256 metrekaresi kapalı alan olarak hizmete sunulacak olan bu dev yatırımla Gündüzbey’in iç ve dış turizmde hak ettiği payı almasına öncülük edeceklerini söyledi. Gündüzbey Sosyal Tesislerinde tava ve fırın yemeklerinin yanı sıra kahvaltılıkları modern, nezih ve hijyenik bir ortamda gelen misafirlere sunacaklarını vurgulayan Çınar, “Gündüzbey’e sözünü verdiğimiz tüm yatırımları planlı bir şekilde çalışarak yerine getirmekteyiz. Doğal zenginlikleri, yeşil alanları, yöresel yemekleri ve muhteşem atmosferiyle dört mevsim ziyaretçi çeken Gündüzbey’in sosyal yaşam seviyesini geliştirecek projelerimize bir yenisini daha eklemek adına sabırsızlanıyoruz. Bölgemizin ihtiyaç duyduğu bir yatırımı daha hizmete sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Gündüzbey mahallemizin giriş kısmındaki caminin yan tarafında ki 3 bin 60 metrekare alan üzerinde hizmete sunacağımız Gündüzbey Sosyal Tesislerimizin yapım işinde sona doğru yaklaşıyoruz. Tesislerimizin dış cephesinin yanı sıra mekanik işleri ve çevre düzenleme işlemlerini tamamladıktan sonra iç tefrişatı da bitirip, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Gündüzbey’in en güzel ve en işler noktasında hizmete sunacağımız bu sosyal tesislerimiz, restaurantından kafeteryasına, soğuk hava deposundan ekmek fırınına, kasap reyonundan kuru gıda deposuna, otoparkından bay ve bayan mescitleri ve lavabolarına kadar bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak teknik alt yapıya ve hizmet mekanlarına sahip olacaktır" dedi.
Gündüzbey’in tüm güzelliklerini dünyayla buluşturmak adına yatırımlara devam ettiklerine dikkat çeken Çınar, "Gurmelerin, gezginlerin ve yotuberlerin mutlaka görmesi gereken Gündüzbey bölgemizin var olan tüm zenginliklerini, güçlü ve modern yatırımlarla dünyayla buluşturmayı hedefliyoruz. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Gündüzbey Sosyal Tesislerimizde misafirlerimizi ağırlamaya başladığımız zaman, buranın tüm güzelliklerinin daha yakından görülmesine imkan tanımış olacağız. Bölgemizin güzelliklerini bire bir yaşamak amacıyla gerek kent içerisinden gerekse de kent dışından gelecek olan misafirlerimizi tesislerimizde en güzel şekilde ağırlayıp, tadına doyulmaz yemeklerimizle güzel ve keyifli anlar yaşamalarını sağlayacağız. Özellikle havaların ısındığı dönemlerde yoğun bir şekilde tercih edilen Gündüzbey’in farklı bölgelerindeki oluşan yoğunluğu da buradaki hem tesislerimiz hem de otopark ve oturma alanımızla gidermeye çalışacağız. Yurt içi ve yurt dışından bölgemizi ziyaret edecek olan tüm misafirlerimizi temiz, düzenli ve hijyenik ortamlarda ağırlayarak en güzel hizmetleri almalarını sağlayacağız.Her noktası bizim için ayrı bir değer taşıyan Gündüzbey’in turizm sektöründe hak ettiği değeri görmesi için bu tür nezih ve modern yatırım alanlarının sayısını artıracağız. Tesislerimizin yapım işleri planladığımız ölçülerde ilerlemektedir.Bu yılın sonlarına doğru bütün inşaat ve imalat işlerini tamamlayarak açılışını yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Gündüzbey Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk ise bölgede gerçekleşen yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.
Gündüzbey Sosyal Tesislerinde ki gezi ve inceleme ziyaretine, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyelerinden Hamit Ilıcak, AK Parti İlçe Teşkilat Üyelerinin yanı sıra Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk de eşlik etti.

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