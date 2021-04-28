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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucuyla mücadele için etkin çalışma

İHA

Uyuşturucuyla mücadele için etkin çalışma

Malatya’da, “En İyi Narkotik Polisi, Anne” projesi” kapsamında 3 bin 495 anne veya anne adayına eğitim verildi.
İçişleri Bakanlığı Koordinesinde ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca çocukların ve gençlerin uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek, mücadelede annelerin farkındalığının artırılması ve anne duyarlılığından hareketle 81 ilde başlatılan “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda, Vali Aydın Baruş’un başkanlığında yapılan bilgilendirme toplantısına, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Coşkun Çorapçı, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, kurum amirleri, STK temsilcileri, emniyet ve jandarma personelleri katıldı. Bu yıl Malatya’da, Narkorehber ve Narkonokta faaliyetleri kapsamında 51 faaliyette bulunulduğu, bu faaliyetler ile 9 bin 171 kişiye ulaşıldığının söylendiği toplantıda, bu kişilerden 3 bin 495’inin anne veya anne adayı olduğu belirtildi. Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce başta anne ve anne adaylarına ulaşılmaya çalışıldığı ve bunların yanı sıra öğretmenler, belediye personelleri, kamu personelleri ve özel güvenlik personellerine Narkorehber ve Narkonokta hakkında bilgiler verildiği dile getirildi. Madde kullanımı ile mücadelede annelere yönelik farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamındaki ilk toplantıda istişarelerde de bulunuldu.

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