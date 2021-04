Malatya'da Bağtepe Grubu içme suyuna neşter

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürlüğü Bağtepe Grubu içme suyu isale hattında devam eden çalışmaları inceledi. Yaklaşık 15 milyon TL’lik bir yatırımın yapıldığı bölgede çalışmalar yılsonunda tamamlanacak.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 9 bin nüfusa hizmet verecek olan Bağtepe Grubu İçmesuyu İsale Hattından, Battalgazi İlçesi, Bağtepe, Hacıyusuflar, Yenice, Hacıhaliloğlu Çiftliği, Yeniköy, Yaygın, Tokluca, Taşolar, Mollabekir ve Özel Harekât Bölge Müdürlüğü yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar faydalanacak. Yaklaşık maliyeti 15 milyon TL olan içme suyu isale hattında 31 bin 180 metrelik içme suyu hattı yapılacak. 2 adet 10 tonluk ve bir adet 30 tonluk biriktirmeli içme suyu deposu, 6 adet debimetre odası, 21 adet vantuz odası ve 19 adet tahliye odasının yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Daire Başkanları ve Muhtarlar eşlik etti.

Yapılan çalışmalar için teşekkür eden Battalgazi Belediyesi Meclis Üyesi Tuncer Bulgurlu, “Yöremiz için bir bayramı yaşıyoruz. Gerçekten bölgemiz suya hasretti. Başkanımızın gerek altyapı, kanalizasyon şebekelerini, doğu kolektörünü, bölgede ihtiyaç olan içme suyunu getirdiği için Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.



Muhtarlardan Başkan Gürkan’a teşekkür

İçme suyu çalışmasının yer aldığı Bağtepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Şener, “Bölgemizde kanalizasyonumuz yapıldı, içme suyumuz da yapılıyor. Bölgede bulunan köprü ve yol aramızda yıllardır gidiş gelişte bir sorunumuz vardı. Başkanımızın sayesinde o da yapıldı. Başkanımızın her zaman yanındayız” açıklamasında bulundu.

Karatepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Karataş ise “10 mahallemize yapılan hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum. Yıllardan buyana çözülmeyen kanalizasyon sorunumuz vardı. Yolcuların Hacıhaliloğlu çiftliğinde kokudan geçemediklerinden dolayı o bölgenin sorununu çözdüğünüz için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Hacı Yusuflar Mahalle Muhtarı Nevzat Alan da, “İki büyük projeyi iki yıl içerisinde faaliyete geçirdikleri için Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Üniversitemiz başta olmak üzere 10 mahallemiz sıkıntılardan kurtarıldı. Yıllardır içmesuyumuz tankerlerle yöremizin bir kısmına geliyordu. Projeden dolayı herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi Muhtarı Tahsin Fidan ve Karaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Öztürk’de yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan ve ekibine mahalleleri adına teşekkür ettiklerini söylediler.



“Çalışmalar yılsonunda tamamlanacak”

Bağtepe grubu içme suyu isale hattı çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, “Bölge halkı için mutlu bir günü yaşıyoruz. Bölge gerçekten şehrin hemen mücavirinde olan gelişmekte olan bir bölge. 2019 yılında bölgede bilindiği gibi kanalizasyonla ilgili sıkıntılar vardı. Doğu Kollektörü o dönem başlatılmıştı 2020 yılı içerisinde tamamlandı. Doğu Kollektör bağlantılarımızı bitirdik ve sistem çalışıyor. Yine bölgemizde 10 muhtarlığımız 6 yerleşkesi toplamda 16 yerleşim birimini ilgilendiren içme suyu sorunu vardı. Bu anlamda projemizi başlattık. Geldiğimiz noktada 9 bin 500 metrelik kısmı bitirdik. 21 bin 200 metre civarında çalışacağımız alanımız var. Çalışmalarımızı inşallah 2021 yılının 10’uncu ayına kadar tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.



“Bölgenin içme suyu sorununu çözüyoruz”

Yaklaşık 15 Milyon TL maliyetle, 31 kilometrenin üzerinde bir su şebekesi döşeme çalışmasının MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Göreve geldikten sonra özellikle Malatya’da ki içme suyu standardı noktasında yoğun bir çalışma içerisine girdik. Kayıp kaçakların önlenmesi noktasında ve yeni kaynakların mevcut kaynaklara aktarılması noktasında yoğun çalışma yapıyoruz. Bölgemizde yaptığımız çalışmalarla mahallelerimizi kuyu ve artezyenden kurtarıp elde ettiğimiz kaynak suya kavuşturuyoruz. Yapılan çalışmalar 15 milyon TL civarında bir rakama tekâmül ediyor. 31 km’nin üzerinde bir su şebekesi döşeme çalışmasını yapacağız.

Göreve ilk geldiğimizde doğu kollektörünü bitirip aktif hale getirdikten sonra 36 merkezin hepsini doğu kollektörüne bağlayarak altyapı problemi çözüldü. Süreç içerisinde altyapı sorununun çözülmesiyle su probleminin de çözülerek merkezi sisteme bağlanması noktasında MASKİ Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmayla vatandaşlarımızın şehrin niteliğinde ve kalitesinde içeceği suyu aynı şekilde kesintisiz olarak evlerinde 24 saat esasına dayalı olarak kullanma amacına matuftur.

Göreve geldiğimizde akarsulara atık sular karışmayacak dedik. Bilindiği gibi bulgurlu ve fırıncı derelerine atık sular karışıyordu. Bölgenin bütününün toplanmasını yaparak hepsinin doğu kollektörüne bağlanmasını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza şunu belirtmek istiyorum; vatandaşlarımızda korku ve endişe olabilir. Acaba suyun bu bölgelere verilmesiyle şehrin suyunda eksiklik ve aksaklık olacak mı şeklinde. Şehir merkezinde de gerek melet deresinde, gerek çapa grubunda gerekse Beylerderesindeki temin ettiğimiz doğal kaynak olan suyumuzu alternatif olarak sağlayacağız. Kalite bakımından şuan ki kaptajın üstünde olan ve yaklaşık saniyede 2 bin litrelik suyun özellikle şehrin o bölgelerine aktararak şehrimize kaliteli, nitelikli ve sürekli su verilmesi hem de kuyu sularından ve artezyen sularından şehrimizin abonelerinin kurtarılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmaların Malatya’mıza, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Sadece bu konularda çalışmamız yok. Malatya’nın 12 bin 300 m2’lik alanında her sathında, her sahasında ve her metresinde Malatya Büyükşehir Belediyesi yoğun bir çalışma içerisinde. Bu çalışmalarla memleketimiz daha modern, daha çağdaş bir şehircilik anlayışı içerisinde huzurlu yaşamanın olduğu bir şehir oluşturma gayreti içerisindeyiz. Bugün Malatya’da bir huzur varsa ve huzurun adı Malatya deniliyorsa, Malatya Türkiye’de herkesin ve her kesimin tarafından örnek gösteriliyorsa ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Malatya Türkiye’ye örnek gösteriliyorsa bu tesadüfi bir örnekleme değildir” diye konuştu.

