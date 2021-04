Örnek projede günlük 4 bin kişiye yemek dağıtılıyor Gürkan: “Ramazan’da kimse aç susuz kalmayacak”

Pandemi dolayısıyla geçen yıl olduğu gibi bu yılda iftar çadırlarının kurulmadığı Malatya’da Büyükşehir Belediyesi, Malatya Valiliği ve Türk Kızılay’ın işbirliğiyle Ramazan ayında ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi kapsamında 65 yaş üstü, kimsesiz, engelli ve ihtiyaç sahibi insanların evlerine sıcak yemek ulaştırılmaya devam ediyor.

Türkiye’de örnek bir proje olarak hayata geçen ve Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Valiliği, Türk Kızılay’ın ortak projesiyle günlük 4 bin vatandaşa sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi BELSOS tarafından dağıtımının gerçekleştirildiği yemekler vakumlu şekilde ve sıcak olarak vatandaşlara iftar öncesinde dağıtılıyor. Vatandaşlara dağıtılan yemeklerin hazırlandığı fabrikada incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Genel Sekreter Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Umut Yalçın, Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketleri Genel Müdürleri, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri eşlik etti. İftar yemeklerinin yapılması ve dağıtımıyla ilgili bilgiler veren BELSOS Genel Müdürü Zerrin Palancı, “Ramazanın başlamasıyla beraber Ramazan Bayramının bitimine kadar pandemi sürecinde 4 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Organizasyonumuzu Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay ile birlikte yürütüyoruz. Ailelerimize yemeklerimiz vakumlu şekilde sıcak olarak teslim ediliyor. Ramazan Bayramının sonuna kadar organizasyonumuz devam edecek” dedi.



“Projemiz Türkiye’ye örnek olacak”

Türkiye’ye örnek olacak ve birlikteliği sağlayacak olan projeye çok büyük destek veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Malatya Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, “Ramazan ayını bu yıl Covid 19’dan dolayı buruk geçiriyoruz. Covid 19 bizim yapacağımız yardımlara engel değil. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Malatya Valiliğimiz önderliğinde Türkiye’de bir ilk olan etkinliği gerçekleştirmiş oluyoruz. 65 yaş üstü, engelli vatandaşlarımız, yetim ve kimsesizlere sıcak yemek dağıtımını sağlıyoruz. Sloganımızda ‘Sıcak yemek girmeyen ev kalmayacak. Yalnız değilsiniz’ sloganıyla yemek dağıtımları devam ediyor. Günlük 4 bin kişiye sıcak yemek dağıtılıyor. Türkiye’ye örnek olan ve birlikteliği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Örnek projemiz Türkiye’ye örnek olacak ve yayılacak. Emeği geçen BELSOS Genel Müdürlüğümüze ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Teşkilatlar olarak örnek çalışmaya destek veriyoruz”

Teşkilatlar olarak yardım organizasyonun içerisinde destek vermeye çalıştıklarını söyleyen AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Biliyoruz Ramazan paylaşımdır, merhamettir, yardımlaşmadır, dayanışmadır. Bu Ramazan’ı buruk geçiriyoruz. Geçtiğimiz Ramazan’ı da buruk geçirmiştik. İnşallah hükümetimizin aldığı tedbirlerle tam kapanma uygulamasıyla bayram sonunda inşallah ferahlayacağız ümidindeyiz. Burukluğumuzun geçeceği ümidindeyiz. Buruk dönemde, buruk ramazanda Kızılay’ımız, Büyükşehir Belediyemiz ve Valiliğimiz yaptıkları çalışmayla şehrimizde ihtiyaç sahibi olan, geneli 65 yaş üstü olan ve engelli hemşerilerimize sıcak yemek ulaştırma konusunda örnek bir çalışma sergiliyorlar. Bu çalışmadan dolayı emek verenlere teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Bizlerde parti teşkilatları olarak kendi çabalarımız ve gayretlerimizle Büyükşehir’imizin, Valiliğimizin ve Kızılay’ımızın bu örnek çalışmalarına teşkilat anlamında destek vermeye çalışıyoruz. Kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin desteği ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bizlerde kendi çapımızda destek olacağız” açıklamasında bulundu.



“4 bin kişiye iftar, 400 kişiye sahur yemeği dağıtılıyor”

Vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Kızılay’ımız ve Büyükşehir Belediyemizin organize ettiği ortaklaşa koordinasyon içerisinde, BELSOS şirketimizin dağıtımını yaptığı günlük 4 bin aileye sıcak yemek verilmesi noktasındaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan gıda fişleri dağıtırken, bir tarafta gıda paketleri dağıtılırken, bir tarafta hayırsever vatandaşların bizlere güvenerek verdiği zekât dağıtımı gerçekleştirilirken, bir tarafta da hayır çarşımızda günün her saatinde yiyecek, içecek, giyecek ve evinin eşyalarına kadar olan eksikliklerin giderilmesi noktasında her türlü ihtiyaçları karşılıyoruz. Diğer taraftan evinde yemek pişiremeyen 65 yaş üstündeki, kimsesiz ve sahipsiz vatandaşlarımıza da sıcak yemek gönderiyoruz. Ayrıca yine 400 kişiye sahur olmak üzere Belediyemizin ve BELSOS şirketimizin organize ettiği Kernek Caminin bulunduğu mevkide sefer taslarıyla gelen vatandaşlarımızın hem iftarlarını hem de sahurlarını karşılamak için yemekler dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların Ramazanı Şerilerini kutladığını belirten Başkan Gürkan, “Oruçlarının kabulünü Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Ramazan Bayramını da buruk yaşayacağımızın görüntüsü var. İnşallah bundan sonraki bayramları ve ramazanı lafsına uygun coşku ve sevinç içerisinde yaşamayı Cenabı Allah bizlere nasip etsin. Ayrıca Kuzey Irak’ta şehit olan askerlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.

