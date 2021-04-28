Abdulkadir'in forma hayali gerçek oldu

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Doğuştan görme engelli olan Abdulkadir Doğan'ın Yeni Malatyaspor forması hayalini Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri gerçekleştirdi.

'Şehrin çocuklarına şehrin takımını sevdirin' projesi kapsamında görme engelli Abdulkadir Doğan'ın Malatyaspor forma isteğini Malatyaspor Taraftarlar Derneği Derebeyleri yerine getirdi. Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ile birlikte başlattıkları projeye devam ettiklerini belirten dernek başkanı Ender Kaya, "Bu kapsamda yakın zamanda adını duyduğumuz Malatyaspor sevdalısı Abdulkadir kardeşimizi ziyaret ettik. Kendisine Malatyaspor forması hediyemizi sunarken yaşadığı sevinç bütün galibiyetlerden önemlidir. Bizler çocuklarımızı sevindirmeye devam edip, memleketin takımını sevdireceğiz" diye konuştu.

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