Adil Gevrek: "Süper Lig'de kalacağız"

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, birlik ve beraberlik içinde taraftarın da desteğiyle ligde kalacaklarını söyledi.

Kulübün isim sponsorluğu imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, kendilerini destekleyen Malatyaspor camiasına teşekkür ederek, “Taraftarlarımıza bize destek oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

Geçen sezon ve bu sezon ligde istedikleri sonuçları alamadıkları için üzgün olduklarını belirten Gevrek, “İkinci yarıdan buyana ciddi sıkıntılar yaşadık. Çok şükür geçen hafta almış olduğumuz Ankaragücü maçı çok önemliydi ve anlamlıydı. Ligde 40 puanımız var ve önümüzde 5 maç var. Oynayacağımız Sivasspor maçı ve arkasından oynayacağımız maçlar var” ifadelerine yer verdi.

Bu sezonun zor bir sezon olduğunu dile getiren Gevrek, “Hem ekonomi anlamında hem de içinde bulunduğumuz pandemi dolayısıyla tüm takımlar için zor bir süreç yaşanıyor. İnşallah bu sene de ligde kalmayı başaracağız, buna inanıyoruz. Önümüzde 5 maçımız var. Yarın oynayacağımız Sivasspor maçından inşallah puan veya puanlarla döneriz. Sahamızdaki karşılaşmaları da kazanarak ligde kalmayı garantilemek istiyoruz. Birlik ve beraberlik içinde taraftarlımızın da desteğiyle ligde kalacağız” şeklinde konuştu.

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