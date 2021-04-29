Fotoğraf stüdyosu değil oto bakım servisi

Malatya'da bir oto bakım servisinde oluşturulan sıra dışı araçların fotoğraflarından oluşan pano görenlerin ilgisini çekiyor.

Malatya Küçük Sanayi Sitesi’nde bir oto bakım servisinde bakımı tamamlanmış yüzlerce aracın fotoğraflanmasından oluşturulan pano görenlerin ilgisini çekiyor. Türiye'nin 69 vilayetinden gelerek bakım yada onarım görmüş araçların fotoğraflanarak sergilendiği panoda şuana kadar sadece 12 ilden araç bulunmuyor. Oto bakım servisi çalışanları da son 12 ili de tamamlayarak, Türkiye'nin 81 iline hizmet veren oto bakım servisi olmak istediklerini kaydetti.

Araçlarını bakım için götürenlerin kısa süreli şaşkınlık yaşadığı oto bakım servisinde benzer çalışmaların daha önceden de gerçekleştirildiğini belirten işletme sahibi Oğuzhan Gümüş," Daha önceden müşteri imza duvarı adı altında bir çalışmamız olmuştu. Bunu biraz daha geliştirerek, araç bakım onarım sırasında araçların fotoğraflarını çekerek müşterilerimize bir anı oluşturmaya karar verdik. Müşterilerimizden güzel geri dönüşler aldık. Bir yılda ortalama 250300 aracın fotoğraf birikimini yaptık ve bunları da müşterilerimize hediye ettik. İlerleyen zamanlarda da şunu planlıyoruz, 01'den 81 plakaya kadar servisimizde onarım görmüş araçların fotoğraflarını biriktiriyoruz. Şuan 12 aracımız kaldı tamamladığımız da Türkiye'de bir ilki yapmış olacağız. Bunu da müşterilerimize hediye edeceğiz. Güzel bir paylaşım olacağını düşünüyoruz" dedi.

Uygulamadan memnun olduklarını belirten müşterilerden Yücel Büyük ise "Servis için aracımızı getirmiş bulunmaktayız. Oğuz bey her konuda bizlere destek olduğu gibi, ustalarımızda işlerini en iyi şekilde yapmaktadırlar. Şimdi yeni bir stant oluşturmuş kendisi. Malatya için bir farklılık oldu. Bizim için de bir hoşluk kattı kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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