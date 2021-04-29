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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya TSO, Ramazan yardımı gıdalarını yerel esnaftan aldı

İHA

Malatya TSO, Ramazan yardımı gıdalarını yerel esnaftan aldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), geleneksel olarak yürüttüğü sosyal yardım faaliyetlerine bu yılda devam ediyor. MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2 bin 500 aileye ulaştıracakları gıda kolilerini yerel esnaftan temin ettiklerini söyledi.
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) katkılarıyla her yıl Ramazan Ayında yapılan gıda kolisi yardımı bu yıl da gerçekleşiyor. Malatya’nın farklı mahallelerinde yaşayan 2 bin 500 aileye ulaştırılacak olan gıda kolilerinin içinde bulunan bütün ürünler küçük ve orta ölçekli yerel esnaflardan alındı.
Yardım kolilerinin hazırlandığı esnafları ziyaret ederek, kolilerin hazırlanmasına da katkı sunan Başkan Sadıkoğlu, “Türkiye’deki tüm oda ve borsaların çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’miz her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için yardım desteği sunuyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de TOBB’un desteğinin üzerine koyarak 2 bin 500 ailemize gıda yardımında bulunacağız. İlimizin farklı mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim edeceğimiz kolilerimizde bulunan tüm gıdaları yerel esnafımızdan aldık. İçinde bulunduğumuz bu süreçte bu esnaflarımıza bir nebzede olsa katkımız olsun istiyoruz” dedi.

“Esnafımızı korumamız lazım”
Salgın sürecinden en çok esnafların etkilendiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, “Yıllardan bu yana emek vererek, tırnaklarıyla kazıyarak esnaflık yapan, her türlü zor şartlara karşı göğüs geren, mücadele eden esnafımızı korumamız lazım. Yerel esnafımız hayatımızın her anında bizimle. Kimimizin kapı komşusu, kimimizin akrabası. Taziyemizde düğünümüzde onlar hep yanımızda. Gerektiğinde dükkânını kapatıp önünüze düşüp bizlere adres gösteren. Yeri geldiğinde param yok dediğimizde sonra ödersin diyen erdemli esnaflarımızı bu salgın sürecinde desteklememiz gerekiyor. Ben Malatyalı hemşerilerime de sesleniyorum; bu süreçte alışverişlerini internetten veya global firmalardan değil yerel esnafımızdan yapmalarını rica ediyorum. Hemşerilerimin de gerekli katkıyı sunacaklarını umut ediyorum” diye konuştu.

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