Yeşilyurt Belediyesi’nden personellere ‘tedavi destek paketi’ Çınar: “Personellerimizi yalnız bırakmıyoruz”

Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun üst seviyede olduğu Yeşilyurt Belediyesinin büyük bir aile olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, korona virüs testi pozitif çıkan personellerin yanında yer alarak, her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeni tip korona virüs testi pozitif çıkan mesai arkadaşlarımızı zor anlarında yalnız bırakmıyoruz. Ekiplerimiz tarafında evlerinde ziyaret edilen personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, Tedavi Destek Paketlerimizi teslim ediyorlar” dedi.



Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan her personelin değerli ve özel olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Korona virüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de ve kentimizde hassas bir dönemden geçmekteyiz. Maske, mesafe ve temizlik gibi kurallara daha fazla riayet etmemiz lazım ve gerekmedikçe evimizden çıkmadan bu hassas dönemi sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde atlatmalıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak yaşanılan zor ve sıkıntılı süreçte kıymetli hemşerilerimizin sağlıklı bir hayata sahip olmaları için elimizden geleni yaparken, korona virüs testi pozitif çıkan mesai arkadaşlarımızı da karantina dönemlerinde yalnız bırakmıyoruz. Yeşilyurt’a birlikte hizmet ettiğimiz değerli personellerimizi evlerinde ziyaret eden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personellerimiz, geçmiş olsun dileklerini iletip Tedavi Destek Paketlerimizi teslim ediyorlar. Bu vesileyle şu anda pandemi rahatsızlığı bulunan tüm hemşerilerimize, personellerimize ve aile fertlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz. Mübarek Ramazan Ayında bu virüs illetinden kurtulmayı Cenabı Allah hepimizi nasip etsin inşallah” diye konuştu.

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