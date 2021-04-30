Malatya’da kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim

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Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisi ile mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasının başladığı Malatya’da ilk gün sabah saatlerinde sessizlik hakim oldu.

Malatya’da, kısıtlamanın başlamasıyla görevliler haricinde dışarıda olanlar, polis ekipleri tarafından evlerine gitmeleri yönünde uyarıldı.

Polis ekipleri şehrin bazı bölgelerinde uygulama noktaları oluşturarak denetim yaparken, 17 günlük kısıtlamada sadece görevli olanlar dışarı çıkabilecek.

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