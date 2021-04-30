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Malatya'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı artacak Gürkan: “Malatya’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını iki katına çıkarıyoruz”

İHA

Malatya'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı artacak Gürkan: “Malatya’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını iki katına çıkarıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Özalper Bölge Parkında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Başkan Gürkan, yeşil alanların korunması ve Malatya’da kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılması noktasında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.
Özalper Bölge Parkı inceleme gezisine, Başkan Gürkan’ın yanı sıra Genel Sekreter Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile Özalper Mahalle Muhtarı Ramazan Korkmaz ve mahalle sakinleri katıldı.

“Bu güzel eseri mahallemize kazandıran başkanımıza teşekkür ediyorum”
Mahallelerine yapılan parktan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Özalper Mahallesi Muhtarı Ramazan Korkmaz, “Bu güzel eseri mahallemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum. Bu alan daha önceden mezbelelik bir durumdaydı. Çevresi duvarlarla çevrili mahallelinin pek fazla gidemediği bir yerdi. Sayın Başkanımızın talimatlarıyla burası kısa süre içerisinde çok nezih bir mekan haline getirildi. Destan Şehrin Destan Başkanına Mahallemize hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

“Çok güzel bir park haline getirildi”
Mahalle sakinlerinden Alaattin Nergiz ise yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda parkın çevresindeki duvarlar yıkılarak çok güzel bir park haline getirildi. Bize bu hizmeti sunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“5 bin 100 metrelik bir park oluşturuldu”
Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Büyükşehir Belediye Park Bahçeler Daire Başkanı Berkan Samanlıoğlu, “5 bin 100 metrelik bir alan Özalper Bölge Parkı olarak oluşturuldu. Alan içerisinde, oyun gurupları, spor aletleri, kamelyalar, banklar, piknik masaları bulunmakta. Ayrıca bu alanda 50 adet ağaç dikimi yapıldı. Toplam 5 bin 100 metre olan parkımızın 3 bin 500 metre yeşil alan geriye kalan kısım sert alan ve oyun guruplarının bulunduğu alandan oluşmaktadır” şeklinde konuştu.

“En önemli görevlerimizden biri yeşilin korunması ve yeşil alanın artırılması”
Belediyelerin temel görevlerinden birinin de yeşilin korunması ve yeşil alan miktarının artırılması olduğunu belirten Başkan Gürkan ise “Bizim temel ilkelerimizden biri yeşilin korunması, geliştirilmesi ve kişi başına düşen yeşil alanın artırılmasıdır. Belediyelerin en önemli görevlerinden biri yeşil alanların korunması ve artırılmasıdır. Hem tabiat dengesinin korunması hem kişi başına düşen yeşil alanın artırılması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını iki katına çıkarmak için çalışıyoruz. 3 bin 100 dönümlük İnderesi Parkı, Sümer Parkın yenilenmesi, Tecde Parkının yapılması, Mahalle aralarında yaptığımız bu tür küçük parklar, 300 dönümlük 100. Yıl Parkı, Millet Bahçesinin yapılması ayrıca Malatya’nın yol aksı boyunca dikilen ağaçlar, orta refüjler ile kavşakların yeşillendirilmesi, Mişmiş Parktaki genel çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları ile Malatya’da kişi başına düşen yeşil alanların iki katına çıkarılması noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bölge Parkları, düzenleme alanları ve çevre düzenleme çalışmaları ve yapılan parklarla bunları zenginleştirmeyi düşünüyoruz. Özalper Bölge Parkımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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