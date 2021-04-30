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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Kızılay’dan tercih yapacak öğrencilere önemli tavsiyeler

İHA

Rektör Kızılay’dan tercih yapacak öğrencilere önemli tavsiyeler

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, tercih yapacak öğrencilerin, yeterli ve donanımlı akademik kadrosu olan, iyi bir altyapısı ve kampüsü bulunan, sosyal ve kültürel yönü güçlü üniversiteleri tercih etmelerini tavsiye etti.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ulusal bir televizyon kanalında (TVNET) Esra Esen Atayeter'in sunduğu "Kampüs Yolunda" programının canlı yayın konuğu oldu. Programda İnönü Üniversitesi’ni anlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bu yıl üniversite tercihi yapacak öğrenciler için tavsiyelerde bulundu.
İnönü Üniversitesi’nin 46 yıllık köklü bir üniversite olduğunu ve Türkiye’de kuruluş kanunu bakımından 14. sırada kurulduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, aynı zamanda İnönü Üniversitesi’nin bünyesinden iki üniversite çıktığını dile getirdi. İnönü Üniversitesi’ndeki rektörlük görevinin ikinci döneminde olduğunu hatırlatan Kızılay, yaklaşık 30 yıldır İnönü Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yaptığını ve bir dönem Tıp Fakültesi dekanlığı görevinde bulunduğunu belirtti.
İnönü Üniversitesi’nde ilk kurulan fakültelerin FenEdebiyat, Eğitim ve İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri olduğunu ve bu üç alanda İnönü Üniversitesi’nin güçlü üniversiteler arasında yer aldığına dikkat çeken Kızılay, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Tıp ve Mühendislik fakültelerini açtığını ve Turgut Özal Tıp Merkezini üniversiteye kazandırdığını söyledi .
Kızılay, “Üniversitemiz 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın Tıp Fakültesi ve Turgut Özal Tıp Merkezini üniversitemize kazandırmasıyla sağlık alanında çok güçlendi. Dolayısıyla sağlık alanında zamanla tüm fakülteleri ve bölümleri açarak bu alanda çok iddialı bir hale geldik. İki enstitü, beş fakülte ve bir meslek yüksekokuluyla sağlık eğitimi alanında üniversitemizin çok güçlü olduğunu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.
İnönü Üniversitesi’nin temel ve doğa bilimleri, insan ve toplum bilimleri ile ilahiyat alanlarında güçlü ve yeterli bir akademik kadroya sahip olduğunun altını çizen Kızılay, İlahiyat Fakültesinin alanında çok güçlü bir fakülte olduğuna, Hukuk Fakültesinin ise genç bir fakülte olmasına rağmen hâkimlik ve savcılık sınavlarında köklü üniversitelerle yarıştığına dikkat çekti. Türkiye’nin en büyük hastanelerinden birisi olan Turgut Özal Tıp Merkezi’nin İnönü Üniversitesi’nde bulunduğuna vurgu yapan Kızılay, Karaciğer Nakli ve Onkoloji hastaneleri ile diğer uygulama alanlarının sağlık eğitimi gören öğrencilere uygulamalı eğitim öğretim olanakları sunduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sağlık alanında hem teorik hem de pratik anlamda İnönü Üniversitesi öğrencilerine çok iyi eğitim imkânları sunulduğunu belirterek “Üniversite tercihi yapacak öğrencilerimizin İnönü Üniversitesinin sağlık alanındaki bölümlerini incelemeden tercih yapmamalarını öneririm” dedi.
Sosyal bilimler alanında tercih yapacak öğrencilerin de tercih sürecinde İnönü Üniversitesinin fakülte ve bölümlerini incelemelerini tavsiye eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, güzel sanatlar alanında İnönü Üniversitesi’nin köklü bir üniversite olduğunu, özellikle müzik alanında uzun yıllardır doktora mezunlarının yetiştirildiğini belirtti. Üniversite bünyesinde yer alan Teknokent ile Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin alanlarında kendilerini yetiştirebilme olanaklarına sahip olduğunu aktaran Kızılay, bu alanda tercih yapacak öğrencilerin İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesini incelemelerini önerdi.

Rektör Kızılay’dan öğrencilere tavsiye
Pandemi sürecindeki eğitim öğretim uygulamalarına değinen Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin sahip olduğu donanım ve yeterli altyapıyla uzaktan eğitimi başarılı bir şekilde uyguladığının altını çizdi. Üniversite eğitiminde kampüs hayatının önemine vurgu yapan Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin 7 bin dekarlık çok güzel bir kampüse sahip olduğunu, bu kampüsün Dünya Yeşil Kampüs (Green Metric) sıralamasında bu yıl 340’ıncı sıraya yükseldiğini belirtti. Üniversite tercihi yapacak öğrencilerin rahatlıkla Malatya’yı tercih edebileceklerini dile getiren Kızılay, ayrıca Malatya’nın çok güvenli ve yaşanabilir bir kent olduğuna vurgu yaptı.
Kızılay sSDY)on olarak tercih yapacak öğrencilerin yeterli ve donanımlı akademik kadrosu olan, iyi bir altyapısı ve kampüsü bulunan, sosyal ve kültürel yönü güçlü üniversiteleri tercih etmelerini tavsiye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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