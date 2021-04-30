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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Berberler yoğun mesai yaptı

İHA

Berberler yoğun mesai yaptı

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi berberler yoğun mesai yaptı. Randevu sistemi ile çalışan berberler, 17 günlük kısıtlama başlamadan önce oldukça yoruldu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyi sürdürürken, salgına karşı önlemler de sıkılaştırıldı. Artan korona virüs vakaları nedeniyle 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanma uygulamasının başlaması nedeniyle vatandaşlar önlemlerini aldı.
Malatya Park AVM Alışveriş merkezinde Berber ve Kuaförlük yapan Şener Er oğlu, vatandaşların 17 gün Berbere gidemeyecekleri için kısıtlama başlamadan önce kuaför salonunda yoğunluk yaşandığını belirtti.
Eroğlu, “Açıklanan, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanma uygulanacak. Biz de kuaför ve salonu olarak vatandaşlarımıza hizmet sunduk. Yoğun bir mesai yaptık. Korona virüs salgını nedeniyle müşterilerimizde yoğunluk oluşturdu. Maske ve mesafe kurallarına uyarak hizmet ediyoruz. Kuaför ve berberlerde bayram öncesi gibi yoğunluk yaşandı” şeklinde konuştu.
Berbere tıraş olmaya gelen Cem Uzun ise korona virüs salgını nedeniyle 17 günlük kapanmaya gidileceğinden tıraş olmaya geldiğini belirtti.
Kuaför Nurcan Çete de, “Korona virüs salgını artışta bizde Şener Eroğlu kuaför ve güzellik salonu olarak maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak müşterilerimize, hizmet sunduk” ifadelerini kullandı.

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