Başkan Gürkan’dan 1 Mayıs mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Gece gündüz demeden, tüm risklere karşı halkın sağlığı için fedakârca çalışan başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere birçok sektörde durmaksızın çalışmalarına devam eden kardeşlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan mesajında, “Ülkemizin kalkınma mücadelesinde büyük bir önemi olan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum. Emeğin, alın terinin, helal lokmanın önemini bilerek hayat mücadelesini verirken; doğruluk ve dürüstlükten ayrılmadan çalışan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. 1 Mayıs, maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da evlerde kutlanacaktır. Bu salgın bizlere emeğin en yüce değer olduğunu ve dayanışmanın önemini bir kez daha göstermiştir. Nasıl ki dünyada her şey emeğin ürünüyse, küresel salgınla mücadelenin kahramanları da emekçilerdir ve kuşkusuz ki geleceğe güvenle bakabildikleri güzel bir yaşamı hak etmektedirler. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu zor günlerde gece gündüz demeden, tüm risklere karşı halkın sağlığı için fedakârca çalışan başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere birçok sektörde durmaksızın çalışmalarına devam eden emekçi kardeşlerimize; salgın sürecinde olmamıza rağmen belediye hizmetlerinin aksamaması amacıyla 7/24 işlerinin başında olan Büyükşehir Belediyemiz çalışanlarına teşekkür ediyorum. Ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde alın terleriyle lokomotif güç oluşturan tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, bu anlamlı günü birlik ve dayanışma ruhu içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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