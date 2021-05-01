Anız yangınlarına dikkat

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı havaların ısınması ile birlikte çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşları daha dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İtfaiye Dairesi Başkanı Hanifi Acar, meydana gelebilecek yangınlara karşı alınacak tedbirler ve vatandaşların dikkatli davranmasıyla birlikte olayların en asgari düzeye ineceğini vurguladı.

Anız yangınları, ot, çöp ve orman yangınları konusunda uyarıda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, “İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, Malatya’mıza yangınlarda, kazalarda, boğulmalarda 7/24 hizmet ediyoruz. 112 acil sistemine geçiyoruz. Haziran ayına kadar vatandaşlarımız İtfaiye Çağrı Merkezi hattı olarak kullanılan 110 numaralı telefonu arayabileceklerdir. Haziran ayı itibariyle ise 112 acil telefonu üzerinden görevimize devam edeceğiz.

Yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde en büyük sıkıntılarımız özellikle anız yangınlarıdır. Anız, ot, çöp ve orman yangınları konusunda vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Şimdiden tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bahçe sürme dönemi olduğu için yabani otların ve içerisinde bulunan cam kırıklarının temizlenmesi olası bir yangının önüne geçecektir.

Bu pandemi döneminde birçok vatandaşımız evde kalıyor. Bu durumda evlerinin bahçesinde veya bahçelerde yaktıkları piknik ateşini söndürerek alanı terk etmeleri gerekiyor. Seyir halinde veya bulundukları bölgede kullandıkları sigara izmaritlerinin ciddi bir tehlike arz ettiğini hatırlatmak istiyoruz. Bütün bu belirttiğim tedbirleri uyguladığımız zaman inanıyorum ki yangınların yüzde 80’ini önlemiş olacağız. İtfaiye teşkilatı olarak 19 noktada 7/24 hizmet esası ile nöbet tutarak Malatya’mıza hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

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