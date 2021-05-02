Başkan Gürkan, mezarlık personeliyle bir araya geldi Gürkan: “Pandemi sürecinde kutsal bir görev ifa ediyorsunuz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Mezarlıklar Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mezarlıklar Şube Müdürü Osman Gönültaş, “Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En zor zamanda birleri sizlere ve Malatyalılara mahcup etmediler. Bu gayretli çalışmalarından dolayı arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu ise mezarlıkta çalışan personellerin manevi bir görev üstlendiğini belirterek, “2020 yılı Mart ayından beri Pandemi sürecindeyiz. Çok sıkıntılı günlerde bu arkadaşlarımız bu manevi görevi yerine getirirken büyük bir fedakârlıkla çalıştılar. Evladın anneden kaçtığı bir dönemde bu arkadaşlarımız burada görevlerinin başında defin işlemlerini yerine getirdiler. Arkadaşlarımıza bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Salgın sürecinde kutsal bir görev ifa ettiklerini belirten Başkan Gürkan da yaptığı konuşmada, “Gelmiş olduğumuz bu son süreçte sizlerin çalışmalarını takdirle karşılıyor bu çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Evladın babasındanannesinden uzaklaştığı, kardeşinkardeşten uzaklaştığı bir dönemde siz bu virüsten vefat eden insanlarımıza karşı görevlerinizi aksatmadan yerine getirmektesiniz. Bu anlamda hepinizin eline, yüreğine sağlık. Biz Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak birlikberaberlik içerisinde Malatya’ya hizmet etmekle görevli ve mükellefiz. Bu görevimizi de en iyi şekilde ifa etme sorumluğu, bilinci ve idrakindeyiz. Sizlerde bu hassasiyete azami titizliği gösterdiniz. Bu anlamda bütün arkadaşlarımı tebrik ediyor ve kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yeni süreçte Türkiye’ye rol model olan hizmetlerin temelini atıyor vücuda getiriyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de en fazla yatırım yapan belediyedir. Hemen Mezarlığın karşısında Lisanslı Soğuk Hava Deposu, Şire Pazarı, Buğday Pazarı, Fidancılar Sitesi ve GES projeleri. Malatya tarihinin toplam hizmetleri kadar hizmet yapıyoruz. Bu hizmetleri kimlerle yapıyoruz, sizlerle yapıyoruz. El birliğiyle, el ele vererek bu şehri daha ilerilere götüreceğiz. Dün burada medeniyet destanları, kahramanlık destanları, ilimirfan destanları yazdılar büyüklerimiz, bizlerde sizlerle birlikte bu memlekete hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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