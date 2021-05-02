Doğanşehir’de fırtına etkili oldu

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Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’nde fırtına etkili olurken, bazı yerlerde ağaçları yerinden söktü.

Etkili olan fırtına özellikle Kurucaova ve Kalecik Mahallelerinde bazı kavak ağaçlarını kökünden devirdi. Şiddetli rüzgar, sebze sediri dikilen naylon çadırları da uçurup parçaladı.

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