Hekimhan'da 2 bin 700 dekar 2022’de suya kavuşacak

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Malatya’nın Hekimhan ilçesi Kurşunlu Göleti’nin tamamlanması ile 2 bin 700 dekar alanın 2022 yılı sulama sezonunda sulamaya açılması hedeflendi.

Hekimhan Kurşunlu Göleti Sulaması İnşaatı işine ait sözleşme imzalandı.

Yapımı tamamlanma aşamasına gelen ve su tutma işlemi gerçekleştirilen Malatya Hekimhan Kurşunlu Göleti, Malatya’ya 73 kilometre, Hekimhan ilçesine 23 kilometre mesafede, Ferik Deresi üzerinde, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden 38 metre yüksekliğinde inşa edildi. Gölette depolanacak 1 milyon 142 bin metreküp su ile 2 bin 700 dekar tarıma elverişli arazinin cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması sağlanacak. Söz konusu sulama şebekesinin tamamlanarak 2022 yılı sulama sezonunda sulamaya açılması hedeflendi.

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