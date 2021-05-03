Boğulma vakalarına karşı uyarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boğulma vakalarına karşı uyarı

İHA

Boğulma vakalarına karşı uyarı

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşlara boğulma vakaları konusunda önemli uyarılarda bulundu.
Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özellikle havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek maksadıyla baraj göletlerine ve sulama göletlerine girilmemesi ve balıkçı teknelerinde can yeleği bulundurulması konusunda uyarı yaptı.
Baraj veya gölet gibi sularda serinlemek amacıyla suya girilmesinin büyük tehlike arz ettiğini belirten Belediyesi İtfaiyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, “Bizler itfaiye ekipleri olarak darda kalmış tüm hemşerilerimizin imdadına yetişmeye çalışıyoruz. İtfaiye Daire Başkanlığı olarak sadece yangınlara değil, trafik kazalarına, boğulmalara ve her türlü kurtarmaya müdahale ediyoruz. En güzel hizmetlerimizden biri de su altı arama kurtarma ekiplerimizin yaptığı hizmetleridir. 2020 yılında 18 boğulma vakası yaşandı maalesef. Diğer vakaların tamamına ekiplerimiz başarı ile müdahale etti. 2021 yılında şu ana kadar 2 boğulma hadisesi yaşadık. Tabi bu olaylar inşallah bundan sonra olmaması veya en asgari olmasıdır. Özellikle vatandaşlarımıza uyarıda bulunmak istiyorum. Malatya’nın birçok yerinde göletler ve barajlar bulunuyor. Özellikle Karakaya Barajı Malatya’nın ciddi bir sahasını kaplıyor. Barajların dip yapısı bilinmediği ve altında nelerle karşılaşılacağı bilinmediği için kesinlikle yüzme amaçlı suya girilmemesi gerektiğini sürekli belirtiyoruz. Pandemi döneminde bir yıldan beri hafta sonu yasağının olması vakalarda biraz sıkıntıların azaldığını bizlere gösterdi. Fakat önümüzdeki günlerde kayısı hasadının başlayacağını düşünerek, dışardan gelecek kayısı işçilerinin sıcak yaz günlerinde serinlemek maksadıyla geçmiş yıllarda maalesef başımıza geldiği için hatırlatıyorum. Bahçe sahiplerinin bu konuda işçilerini uyarmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.
Balıkçı tekneleri ile ilgili can yelekleri konusuna da değinen Hanifi Acar, “Ayrıca bizim dikkatimizi çeken bir diğer husus ise balıkçı teknelerinde can yeleğinin bulunmamasıdır. Şuana kadar yaşanan boğulma vakalarından biri de can yeleğinin bulunmaması olayıydı. Tekne kullanan herkesin teknesinde ve bindirebileceği kapasiteye göre can yelekleri bulundurması gerekiyor. Biz bu küçük şeylere dikkat edersek, inanıyorum ki boğulma hadiselerini en aza indirebiliriz. İnşallah bundan sonra boğulma vakası olayları hiç olmaz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hekimhan'da 2 bin 700 dekar 2022’de suya kavuşacak
YEREL HABERLER Hekimhan'da 2 bin 700 dekar 2022’de suya kavuşacak
İnönü Üniversitesi’nde uzaktan eğitimde yüzde 90 memnuniyet
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde uzaktan eğitimde yüzde 90 ...
Yaza damgasını vuracak "Girdap"
YEREL HABERLER Yaza damgasını vuracak "Girdap"
Depremzedelere gıda ve hijyen desteği
YEREL HABERLER Depremzedelere gıda ve hijyen desteği
Bulgurlu Mahallesine 7.5 milyonluk yatırım Başkan Güder: “Battalgazi’de GES’lerin sayısını arttıracağız”
YEREL HABERLER Bulgurlu Mahallesine 7.5 milyonluk yatırım Başkan ...
Kısıtlamada dışarı çıkanlar polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Kısıtlamada dışarı çıkanlar polisten kaçamadı
Doğanşehir’de fırtına etkili oldu
YEREL HABERLER Doğanşehir’de fırtına etkili oldu
Başkan Gürkan, mezarlık personeliyle bir araya geldi Gürkan: “Pandemi sürecinde kutsal bir görev ifa ediyorsunuz”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, mezarlık personeliyle bir araya ...
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Akreditasyon başvurusu kabul edildi
YEREL HABERLER Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Akreditasyon başvurusu ...
Jandarma’dan kısıtlamada sıkı kontrol
YEREL HABERLER Jandarma’dan kısıtlamada sıkı kontrol
Malatya’da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü kurulacak
YEREL HABERLER Malatya’da Özel Harekat Bölge Müdürlüğü kurulacak
Malatya'da iki ayrı olayda 1 kişi yaralandı, çok sayıda araç da isabet aldı
YEREL HABERLER Malatya'da iki ayrı olayda 1 kişi yaralandı, çok ...
Anız yangınlarına dikkat
YEREL HABERLER Anız yangınlarına dikkat
Kadınlardan ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek
YEREL HABERLER Kadınlardan ihtiyaç sahibi ailelere iftarlık yemek
Başkan Sadıkoğlu’ndan 1 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu’ndan 1 Mayıs mesajı
Batuhan için yollar asfaltlanıyor Okul yolunun asfalt döküm çalışmasına başlandı
YEREL HABERLER Batuhan için yollar asfaltlanıyor Okul yolunun asfalt ...
Malatya'da sağlık çalışanlarına saldırıya tepki
YEREL HABERLER Malatya'da sağlık çalışanlarına saldırıya tepki
Başkan Güder'den 1 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Güder'den 1 Mayıs mesajı
Malatya'da kısıtlama günleri sakin geçiyor
YEREL HABERLER Malatya'da kısıtlama günleri sakin geçiyor
Kumar oynayan 4 şahsa ceza
YEREL HABERLER Kumar oynayan 4 şahsa ceza