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Çınar, temizlik personelleriyle bir araya geldi Çınar: “Temiz ilçe imajımızı koruyup, güçlendiriyoruz”

İHA

Çınar, temizlik personelleriyle bir araya geldi Çınar: “Temiz ilçe imajımızı koruyup, güçlendiriyoruz”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar ‘Daha Temiz, Daha Güzel Bir Yeşilyurt’ için görev yapan Temizlik İşler Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek, fedakarca yürüttükleri hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu.
Pandemi tedbirlerinin üst seviyede uygulandığı Yeşilyurt’un dört bir tarafında devam eden temizlik hizmetlerini yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ile birlikte ziyaret ettiği Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü Hizmet Binasında, Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürü Osman Sağdıç’dan devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Daha Temiz, Daha Ferah ve Daha Güzel Bir Yeşilyurt’ hedefiyle günün her saatinde vatandaşların emrinde olduklarını ifade ederek, 300 personel ve 60 iş makinesiyle ilçenin dört bir tarafını temiz ve düzenli hale getirmeye devam ettiklerini söyledi.
Temizlik hizmetlerinde yakaladıkları başarılı seviyesini koruyup muhafaza etmenin yanı sıra daha fazla geliştirmek adına 7/24 görev başında olduklarını hatırlatan Başkan Çınar, “ Korona virüs salgınının hayatımızın merkezine girmesiyle birlikte toplum ve insan sağlığının korunmasına yönelik hizmetlerimize daha fazla ağırlık vermeye başladık. Yeşilyurt’umuzun temiz ve düzenli imajının korunup güçlenmesi bakımında günün her saatinde görev başında olan temizlik hizmetlerindeki personellerimizin özverisi ve gayretini her zaman takdirle karşılıyoruz. 300’e yakın personelimiz ve 60 iş makinesinin aktif ve dinamik olarak sahada yer aldığı çalışmalarımızla hem kentimizin hem de ilçemizin temizliğini ve çevre düzenlemelerine büyük önem veriyoruz. Hemşerilerimizin hijyenik, temiz ve düzenli alanlarda hayatını idame ettirmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte bu çalışmalarımızı daha fazla artırdık. Merkezkırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızda aynı özveri ve gayretle hizmetlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. Yaşanan deprem ve pandemi süreciyle birlikte kırsal bölgelerimize gösterilen yoğun ilgi neticesinde özellikle gündelik hayatın hareketli olduğu bölgelerdeki ara sokaklarla ile bağ ve bahçe yollarının temizlenmesi, çöplerin zamanında alınması gibi faaliyetlerimizin boyutunu genişlettik. Yaz aylarında özellikle bu tür bölgelerimize gösterilen ilgiyi ön plana koyarak gerekli saha planlamalarımızı yaparak, ekiplerimizin bazılarını bu bölgelerde görevlendirdik. Yaşadığımız bu şehir eğer güzel ve temiz olmazsa yolların, kaldırımların, binaların hiçbir kıymeti olmaz. Önceliğimiz her zaman temiz bir yaşam ve hayat olmuştur. Bizim hedefimiz tertemiz bir Yeşilyurt’tur, bu hedefe ulaşmak içinde personellerimizin gayreti ve çabasını her zaman yakından görüyoruz ve gurur duyuyoruz “ şeklinde konuştu.
Çınar, Yeşilyurt’un ‘temiz ilçe’ imajını koruyup güçlendirdiklerini vurgulayarak, “Yeşilyurt’umuzun temiz ilçe imajını daha yukarılara taşımak için her türlü çalışmayı yapıp, önlemleri sıkı bir şekilde uyguluyoruz. Daha temiz bir çevre ve kentteki yaşam kalitesini arttırmak adına hassas bir şekilde çalışıyoruz. Halk sağlığını korumak için çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin sürdüren Temizlik İşler Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizin 82 mahallesinin cadde ve sokaklarının temizliğinin yanı sıra atıkların toplanması, pazar yerlerinin temizliği, moloz ve inşaat atıklarının alınması, ibadethanelerin temizlenmesi, çöp konteynırlarının bakımı, yıkanması ve dağıtımı, sokakların süpürülmesi ve yıkanması gibi pek çok farklı alanda başarılı hizmetlerin altına imza atıyor. Tüm personellerimizin eline, emeğine ve yüreğine sağlık. ‘Temiz Yurt Yeşil Yurt’ kavramını tam manasıyla yerine getiren başta müdürümüz olmak üzere personellerimizi canı gönülden kutluyorum. Saha çalışmalarını her gün aynı özgüven ve titizlikle yürüten temizlik personellerimizin rahat bir ortamda çalışmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Daha temiz, daha yeşil, daha ferah bir Yeşilyurt için sürekli sahadayız ve hizmetlerimizi genişleterek yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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