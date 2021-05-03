Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 39. haftasında Yeni Malatyaspor, Kayserispor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 10’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada Kvrzic’in ceza sahası dışından sert şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.

40. dakikada ceza sahası içi sağ kanattan Sabovic’in pasında topla buluşan İlhan Parlak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 01

45+2. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde Adem Büyük'ün kafa vuruşu kaleci Doğan'da kaldı.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Alpaslan Dedeş xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Hadebe xx, Semih xx, Hafez xx, Chebake xx, Zeki xx, Ahmed xx, Mustafa xx, Fofana xx, Adem xx, Tetteh xx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Paptrick Mallan, Aquah, Ziqui, Umut Bulut, Malle, Dos Santos, Olcay Şahan, Kubilay, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: İrfan Buz

Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Paz xx, Kolovetsios xx, Krvic xx, Aziz Behiç xx, Attamah xx, Sabovic xx, Lennon xx, Avramovski xx, Henrique xx, İlhan Parlak xxx

Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir, Uğur Demirok, Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, Sapunaru, Melih Okutan, Yasir Subaşı, Kevin Luckassen

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: İlhan Parlak (dk. 40) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Kolovetsios (Kayserispor), Hafez, Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)

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