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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polis memurlarına hediye

İHA

Polis memurlarına hediye

Halkın huzur ve güven ortamını sağlamak için gece gündüz demeden çalışan Polis Teşkilatının mensuplarına, Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Şirketi jest yaparak hediye takdim etti.
Esenlik Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü ve Esenlik Dış Birimler Koordinatörü Eyüp Mustafa Alkan, bugün noktalarda görev yapan polis memurlarını ziyaret ederek, hem görevlerinde başarı dileklerini sunarken Esenlik Şirketine ait bir de hediye paketi takdim ettiler.
Esenlik Şirketinde konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kamu düzenini korumak için gece gündüz demeden çalışan, ev ve iş yerlerimizde güvende olmamızı sağlayan polislerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu zor günlerde Esenlik olarak bizler de bir nebze olsun yanlarında olmak istedik. Bu kapsamda iftar öncesi Genel Müdürümüz Ata Ünlü ve Dış Birimler Koordinatörümüz Eyüp Mustafa Alkan, polis noktalarını ziyaret edip, polis memurlarına Hayırlı Ramazanlar dileklerini ve hediyelerini takdim ettiler” denildi.

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