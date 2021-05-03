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Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 1-1

DHA

Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 1-1


Taha AYHAN / MALATYA (DHA)- STAT: Yeni Malatya
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Öğel, Alpaslan Dedeş
HELENEX YENİ MALATYASPOR: Ertaç Hadebe, Tetteh, Ahmed (Dk.46 Mallan), Fofana (Dk.90 Malle), Semih, Hafes, Chebake (Dk.67 Wallace), Zeki, Mustafa (Dk.76 Umut), Adem 
HES KABLO KAYSERİSPOR: Doğan Nehuen, Attamah, Dimitrios, Pedro, Zoran, Aziz, İlhan (Dk.61 Kevin), Lennon (Dk.85 Melih), Sabovic (Dk.85 Uğur), Avramovski (Dk.67 Yasir)
GOL: Dk.65 Adem (Yeni Malatyaspor) Dk.40 İlhan (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Hafes, Adem (Yeni Malatyaspor) Dimitrios (Kayserispor)Süper Lig'in 39'uncu haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. 
19'uncu dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Adem'in kafa vuruşunda top auta çıktı.
20'nci dakikada Mustafa'nın açtığı yerden ortaya dokunan Tetteh'in vuruşunda topu savunma uzaklaştırdı.
24'üncü dakikada orta alandan ceza sahası dışına taşıdığı Pedro'nun şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
40'ıncı dakikada sağ kanattan yerden gönderilen pasa İlhan'ın gelişine çektiği sert şutu filelerle buluştu: 0-1.
45+2'nci dakikada Mustafa'nın sol kanttan açtığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in vuruşunda topu kaleci Doğan kurtardı. 
48'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan Mustafa'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
54'üncü dakikada sol çaprazdan şutla orta karışımı yapan Adem'in vuruşunda top yan direğe çarparak oyundan çıktı.
55'inci dakikada Mallan'ın kaleye uzak bir noktadan çektiği sert şutu az farkla auta çıktı.
61'inci dakikada Hafes, sol kanttan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Tetteh, istediği gibi dokunamadı. Top, az farkla auta çıktı.
65'inci dakikada sağ kanattan açılan ortaya iyi yükselen Adem'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.
86'ncı dakikada Mallan'ın sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
87'nci dakikada ceza sahası dışından Mallan'ın çektiği sert şutu az farkla auta çıktı.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-05-03 18:07:45

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