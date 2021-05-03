Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 39. haftasında Yeni Malatyaspor, Kayserispor’u ağırladı. Mücadele 11’lik beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56.dakikada Mallan’ın ceza sahası dışından sert şutu kale direğinin yanından auta çıktı.

62. dakikada Hafez’in ceza sahası içerisine yerden pasında topla buluşan Tetteh şutu kaleyi bulmadı.

64. dakikada Hafez’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Adem Büyük’ün kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı gitti.

65. dakikada Tetteh’in sağ kanattan ortasında Adem Büyük kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 11

87. dakikada Adem Büyük’ün sol kanattan ortasında Umut Bulut’un kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Alpaslan Dedeş xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir xx, Hadebe xx, Semih xx, Hafez xx Chebake xx (Wallace dk. 68 x), Zeki xx, Ahmed x (Mallan dk. 46 x), Mustafa x (Umut Bulut dk. 77 x), Fofana xx (Malle dk. 90 ?), Adem xx, Tetteh xx

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Aquah, Ziqui, Olcay Şahan, Kubilay, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: İrfan Buz

Kayserispor: Doğan Alemdar xx, Paz xx, Kolovetsios xx, Krvic xx, Aziz Behiç xx, Attamah xx, Sabovic xx (Uğur Demirok dk. 85 ?), Lennon xx (dk. 85 Melih Okutan x), Avramovski xx (Yasir Subaşı dk. 68 x) Henrique xx, İlhan Parlak xx (Luckassen dk. 61 xx)

Yedekler: İsmail Çipe, Muğdat Çelik, Emre Demir , Nurettin Korkmaz, Ramazan Civelek, Sapunaru

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: İlhan Parlak (dk. 40) (Kayserispor), Adem Büyük (dk. 65) (Yeni Malatyaspor)

Sarı Kartlar: Kolovetsios (Kayserispor), Hafez, Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)

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