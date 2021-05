İrfan Buz: “Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik”

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik" dedi.

Süper Lig'in 39. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor ile 11 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İrfan Buz, bugün önemli bir karşılaşmaya çıktıklarını ifade ederek, “Burada kendi sahamızda Kayserispor müsabakasında yüzde yüz kazanmak istedik. 90 dakikaya baktığımız zaman iki tane çok farklı bir devre izledik. Özellikle hiç iyi oynamayan bir Yeni Malatyaspor vardı. Konsantrasyonumuz burada neden böyle düştü anlamadık. İlk devreyi iyi oynayamadığımızı söyleyebiliriz. Fakat şunu bir eklemek istiyorum; akşam televizyonda da görülür ne olursa olsun yani Adem'in bir pozisyonu vardı, Karim Hafez'in bir pozisyonu vardı bir şey demiyorum bu gol veya faul veyahut yok, biz faul olarak gördük, belki yanlış gördük, olabilir. Fakat Adem'in pozisyonunda tendonuna oyuncumun tamamen sakatlanma şeyine girildi orada. Kart görse ne olur” dedi.



"Maçı çevirme fırsatlarımız vardı"

İkinci yarı çok farklı bir Yeni Malatyaspor’un sahada olduğunu ifade eden Buz, “Kaldı ki maçı çevirme sadece beraberliğe değil, maçı çevrime fırsatlarımız vardı, direklerden dönen topumuz. Oyuncularımız burada karakter gösterdi. Kolay değil tabii her hafta baskı altındasınız. Sonuç almak zorundasınız, puan almak zorundasınız, puanlar almak zorundasınız. O yüzden burada karakter gösterdi arkadaşlarımız. O yüzden bizim için tabii ki kazanmak istiyorduk ama her puanında önemli olduğunu diyebiliriz bu durumda. Şöyle bir şey diyeyim; ikinci devrenin Kayserispor bilmiyorum, belki iki kere veya 3 kere orta sahayı geçmiştir. Bunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Burada o yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmiş olsaydık yine de farklı kazanmış olacaktık" diye konuştu.

Haftaya deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacaklarını da dile getiren Buz, “Orada yine savaşacağız arkadaşlarımızla. Gereken puanları alacağız. Yeni Malatyaspor'umuz da her türlü ligde tutacak anlamında, kalacağımız için Allah'ın izniyle orada gerek puanları da almak istiyoruz. Oraya 3 puan için gideceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. 3 tane müsabakamız var. O müsabakalardan gereken puanları alacağız Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu.

