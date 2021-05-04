Yeni Malatyaspor beraberlik sayısını 14’e çıkardı

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Süper Lig'in 39. haftasında Kayserispor'la 11 berabere kalarak puanını 41’e yükselten Yeni Malatyaspor, 37. maçında 14. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Yeni Malatyaspor, Kayserispor karşılaşmasıyla Süper Lig’de 37. maçını oynadı. Adem Büyük’ün 65. dakikada bulduğu golle sahadan 11’lik beraberlikle ayrılan Yeni Malatyaspor, bu sezonki 14. beraberliğini alarak puanını 41’e yükseltti. Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 37 maçın 9’un da galip geldi, 14’ünde mağlup oldu, 14’ünde de berabere kaldı.

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