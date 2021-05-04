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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hekimhan’da sahur davulu geleneği devam ediyor

İHA

Hekimhan’da sahur davulu geleneği devam ediyor

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde görevlendirilerek vatandaşları sahura uyandıran davulcular, eski Ramazan geleneklerini yaşatmayı sürdürüyor.
Ramazan ayı içerisinde geceleri sahur vaktinde sokak aralarında davul çalıp maniler söyleyerek vatandaşları uyandıran Ramazan davulcularından Erol Arı, yıllardır Hekimhan’da Ramazan davulu çalıyor. Ramazan davulcusu Erol Arı, işinin çok keyifli ve eğlenceli olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan olumlu yönde tepkiler aldığını, sevgi ve güler yüzle karşılandığını belirtti.
Mahalle sakinlerinden Hasan Özhan ise iki yıldan beri Ramazan ayını salgın nedeniyle buruk geçirdiklerini söyleyerek, “Pandemi sebebiyle 2 yıldır bayramları yaşayamıyoruz. İftara misafir davet edemiyoruz. En azından geceleri sahura Ramazan davulcusu ile uyanmak bir nebze olsun eski geleneklerimizi yaşamamıza vesile oluyor” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

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