Çınar, temizlik hizmetlerini inceledi Çınar: “Vatandaşlarımızın sağlığı için imkânlarımızı seferber ettik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınar, temizlik hizmetlerini inceledi Çınar: “Vatandaşlarımızın sağlığı için imkânlarımızı seferber ettik”

İHA

Çınar, temizlik hizmetlerini inceledi Çınar: “Vatandaşlarımızın sağlığı için imkânlarımızı seferber ettik”

Melekbaba Mahallesi’ndeki hijyen ve temizlik hizmetlerini inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Pandemi sürecinde vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak için ilçemizin her noktasında ki temizlik hizmetlerimizin boyutunu genişlettik” dedi.
Yeşilyurt Belediyesi, tüm dünya üzerindeki etkisi devam eden korona virüsüne karşı her geçen gün tedbirlerini artırırken bir yandan da temizlik ve dezenfekte çalışmalarını mahalle mahalle sürdürüyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirleri harfiyen yerine getirilmesine büyük önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Melekbaba Mahallesi’ndeki hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde inceleyip, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.
Yeşilyurt’un dört bir tarafında korona virüs salgınına yönelik ek tedbirlerin uygulandığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hiçbir virüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığını ifade ederken, Temizlik Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir tarafında başarılı hizmetlerine devam ettiğini söyledi.
Yeşilyurt Belediyesi olarak yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 7/24 görev başında olduklarını dile getiren Çınar, “Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizi köşe bucak temizleyerek hemşerilerimizin daha sağlıklı, daha temiz ve daha ferah alanlarla yaşamaları için var gücüyle çalışıyorlar. İlçemizin bütün yaşam alanlarının her gün aynı seviyede temiz ve sağlıklı olması için imkanlarımızı seferber ettik. Sokaklarımızı hem mekanik süpürme hem de arasözler ve diğer yıkama araçlarıyla pırıl pırıl hale getiriyoruz. Bugünde 77 sokak ve 6 caddeye sahip Melekbaba mahallemizi ziyaret ederek ekiplerimizin büyük bir titizlikle sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceledik, muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin taleplerini dinledik. Rutin olarak yaptığımız temizlik çalışmalarımızı korona virüs salgını nedeniyle iki katına çıkardık, ekiplerimiz salgının bertaraf edilmesi noktasında yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Bütün hizmetlerimizin temelinde temizlik ve sağlık vardır. Sağlığın olmadığı yerde hiçbir hizmetin ve yatırımın anlamı kalmaz. Temizliğin ve sağlığın ne kadar önemli olduğunun daha fazla anlaşıldığı bu dönemde bizlerde ilçemizin her noktasında çalışıyoruz. Ekiplerimiz sabahın ilk ışıklarından gece yarılarına kadar sokakları temizliyorlar, çöpleri alıyorlar, yolları süpürüp yıkıyorlar. Pandemi süreci nedeniyle alınan tam kapanma döneminde bizlerde gerek kendi planlamalarımızda yer alan hizmetleri yaparken mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesine de özen gösteriyoruz. Hemşerilerimize en iyi ve en güzel hizmeti ulaştırma sorumluluğumuzu layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Kapsamlı ekibimiz ve detaylı temizlik araçlarımız ile çevre temizliği konusunda çalışmalarımızı bütün mahallelerimizde sürdüreceğiz. Gayretli çalışmalarından dolayı ekiplerimizi kutluyorum. İnşallah bu zor günler geride kaldığı zaman tüm vatandaşlarımız temiz, düzenli ve sağlıklı sokaklara sahip Yeşilyurt’umuzun caddelerinde mutlu ve huzurlu yaşamlarına devam edecekler. Biz ne yapıyorsak vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve mutluluğu için yapıyoruz. Melekbaba mahallesini ziyaret sırasında bizlerden tebessümünü, güler yüzünü ve güzel sözlerini eksik etmeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinin mahallenin dört bir tarafını pırıl pırıl hale getirmek için yoğun bir şekilde çalıştığını söyleyen Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir ise, “Belediye ekiplerimiz 77 sokağı ve 6 caddesi olan mahallemizin tüm alanlarını temizliyorlar, süpürüyorlar ve yıkıyorlar. Temizlik hizmetlerine büyük önem veren Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar başta olmak üzere emek ve destek sunan herkese şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsinin eline ve emeğine sağlık. Yüce Rabbim devletimize ve milletimize zeval vermesin. Temizlik hizmetleri neticesinde tertemiz bir Melekbaba’da yaşamaya devam edeceğiz ” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın Melekbaba Mahallesi’ndeki temizlik inceleme programına, AK Parti Yeşilyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Yeşilyurt Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürü Osman Sağdıç ta eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tandır Kebabı tescillendi
YEREL HABERLER Tandır Kebabı tescillendi
Ne korona ne de kısıtlama kuyruğa engel olamadı
YEREL HABERLER Ne korona ne de kısıtlama kuyruğa engel olamadı
Jandarma Trafik’ten yoğun etkinlik
YEREL HABERLER Jandarma Trafik’ten yoğun etkinlik
Malatya'da aile dramı Vefakar kadın, engelli kocası ile engelli 2 çocuğuna bakıyor
YEREL HABERLER Malatya'da aile dramı Vefakar kadın, engelli kocası ...
Market tedbirleri esnafı memnun etti
YEREL HABERLER Market tedbirleri esnafı memnun etti
47 yaşındaki avukat koronaya yenildi
YEREL HABERLER 47 yaşındaki avukat koronaya yenildi
Hobi olarak başladı, 900 bin TL değerinde tespih koleksiyonuna sahip oldu
YEREL HABERLER Hobi olarak başladı, 900 bin TL değerinde tespih ...
Kümes yangınında tavuk ve civcivler telef oldu
YEREL HABERLER Kümes yangınında tavuk ve civcivler telef oldu
Bilim Şenliğine koronadan 2. kez erteleme
YEREL HABERLER Bilim Şenliğine koronadan 2. kez erteleme
Malatya Büyükşehir zabıta trafikten 36 bin denetim
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir zabıta trafikten 36 bin denetim
Malatya’da korona vakaları azaldı
YEREL HABERLER Malatya’da korona vakaları azaldı
Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahurluk
YEREL HABERLER Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahurluk
Yeşilyurt Belediyesi online hizmetlerle vatandaşların yanında İkinci taksit vergi ödemelerini evinizden yapabilirsiniz hatırlatması
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi online hizmetlerle vatandaşların ...
Malatya’da korona denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Malatya’da korona denetimleri sürüyor
Çınar, vatandaşların evlerinde taleplerini dinliyor
YEREL HABERLER Çınar, vatandaşların evlerinde taleplerini dinliyor
Battalgazi’de yarı olimpik havuz çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Battalgazi’de yarı olimpik havuz çalışmaları sürüyor
Hekimhan’da sahur davulu geleneği devam ediyor
YEREL HABERLER Hekimhan’da sahur davulu geleneği devam ediyor
Yeni Malatyaspor beraberlik sayısını 14’e çıkardı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor beraberlik sayısını 14’e çıkardı
Adem Büyük gol sayısını 14’e çıkardı
YEREL HABERLER Adem Büyük gol sayısını 14’e çıkardı
İrfan Buz: “Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik”
YEREL HABERLER İrfan Buz: “Yakaladığımız fırsatları ...
Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor ...
Yalçın Koşukavak: “İç sahadaki maçı kazanıp, rahatlamak istiyoruz”
YEREL HABERLER Yalçın Koşukavak: “İç sahadaki maçı kazanıp, ...
Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 1-1
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 1-1
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 1 - Kayserispor: 1 (Maç ...