Şahnahanlıların sulama kanalı problemi çözüldü Tüfenkci: “Kanalı rahatlatacak şekilde bir çalışma yapılacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahnahanlıların sulama kanalı problemi çözüldü Tüfenkci: “Kanalı rahatlatacak şekilde bir çalışma yapılacak”

İHA

Şahnahanlıların sulama kanalı problemi çözüldü Tüfenkci: “Kanalı rahatlatacak şekilde bir çalışma yapılacak”

Kuzey Çevre yolunun geçtiği Şahnahan Mahallesi’nde yol nedeniyle bir kısmı yerin altına alınan kanalın iletim hattında dar borular kullanılması nedeniyle yaşanan sulama sıkıntısını AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci çözdü.
Şahnahan ve Suluköy sakinlerinin, mahallenin sulama suyu yükünü çeken kanalın iletim hattının sifon genişletme talebini yerinde görmek için Karayolları Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ve DSİ Şube Müdürü Arif Tüfekçi ile birlikte bölgeye giden Milletvekili Tüfenkci kanalda incelemelerde bulundu.
Ziyarette konuşan Milletvekili Tüfenkci, Şahnahan, Suluköy ve Tepeköy’ün kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, “Bu anlamıyla Malatya’nın tarım havzalarından birisi olan bu bölge için sulama çok önemli. Tabi burada Kuzey Çevreyolu geçiyor. Kuzey Çevre Yolu Malatyamız için çok ama çok önemli. Yaklaşık maliyeti 580 milyonu bulacak olan Karayollarımızın en gözde projelerinden bir tanesi Kuzey Çevreyolu projesinde büyük bir ilerlemenin kaydedildiğini görüyoruz. İnşallah yıl sonunda da Sivas yoluna kadarki kısmının açılacağı ifade ediliyor. Bu Malatya trafiğini rahatlatmak için önemli. Bu noktada Suluköy başta olmak üzere Şahnahanımızın ve köyümüzün sulanması için kanalların yapılması ve bu sifonun hayata geçmesi de önemli ama sifon biraz yetersiz kalmış. Bölge Müdürümüzün hassasiyeti ile ek bir ilave ile veya başka bir çözümle burayı rahatlatacak şekilde bir çalışma yapılacak” şeklinde konuştu.
Suluköy Mahalle Muhtarı Bayram Çay ise, “Dört aydır bu problem çözülmedi. Vekilimizin yardımıyla inşallah çözüldü. Burada suların kesilmesi demek arazilerin 2 3 gün boyunca susuz kalması demek. Devletimiz güçlüdür denizlerin altında yol geçiriyor, tüneller yapıyor, viyadükler yapıyor buraya bir boru mu atamayacak? Ben emeklerinden dolayı Arif Müdürümüze ve Vekilimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güder: “Esnafımız mutlu olursa bizde mutlu oluruz”
YEREL HABERLER Güder: “Esnafımız mutlu olursa bizde mutlu oluruz”
Çınar, temizlik hizmetlerini inceledi Çınar: “Vatandaşlarımızın sağlığı için imkânlarımızı seferber ettik”
YEREL HABERLER Çınar, temizlik hizmetlerini inceledi Çınar: ...
Polis denetimde izin belgesi karmaşası
YEREL HABERLER Polis denetimde izin belgesi karmaşası
Tandır Kebabı tescillendi
YEREL HABERLER Tandır Kebabı tescillendi
Ne korona ne de kısıtlama kuyruğa engel olamadı
YEREL HABERLER Ne korona ne de kısıtlama kuyruğa engel olamadı
Jandarma Trafik’ten yoğun etkinlik
YEREL HABERLER Jandarma Trafik’ten yoğun etkinlik
Malatya'da aile dramı Vefakar kadın, engelli kocası ile engelli 2 çocuğuna bakıyor
YEREL HABERLER Malatya'da aile dramı Vefakar kadın, engelli kocası ...
Market tedbirleri esnafı memnun etti
YEREL HABERLER Market tedbirleri esnafı memnun etti
47 yaşındaki avukat koronaya yenildi
YEREL HABERLER 47 yaşındaki avukat koronaya yenildi
Hobi olarak başladı, 900 bin TL değerinde tespih koleksiyonuna sahip oldu
YEREL HABERLER Hobi olarak başladı, 900 bin TL değerinde tespih ...
Kümes yangınında tavuk ve civcivler telef oldu
YEREL HABERLER Kümes yangınında tavuk ve civcivler telef oldu
Bilim Şenliğine koronadan 2. kez erteleme
YEREL HABERLER Bilim Şenliğine koronadan 2. kez erteleme
Malatya Büyükşehir zabıta trafikten 36 bin denetim
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir zabıta trafikten 36 bin denetim
Malatya’da korona vakaları azaldı
YEREL HABERLER Malatya’da korona vakaları azaldı
Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahurluk
YEREL HABERLER Ramazan’da ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahurluk
Yeşilyurt Belediyesi online hizmetlerle vatandaşların yanında İkinci taksit vergi ödemelerini evinizden yapabilirsiniz hatırlatması
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi online hizmetlerle vatandaşların ...
Malatya’da korona denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Malatya’da korona denetimleri sürüyor
Çınar, vatandaşların evlerinde taleplerini dinliyor
YEREL HABERLER Çınar, vatandaşların evlerinde taleplerini dinliyor
Battalgazi’de yarı olimpik havuz çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Battalgazi’de yarı olimpik havuz çalışmaları sürüyor
Hekimhan’da sahur davulu geleneği devam ediyor
YEREL HABERLER Hekimhan’da sahur davulu geleneği devam ediyor
Yeni Malatyaspor beraberlik sayısını 14’e çıkardı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor beraberlik sayısını 14’e çıkardı
Adem Büyük gol sayısını 14’e çıkardı
YEREL HABERLER Adem Büyük gol sayısını 14’e çıkardı
İrfan Buz: “Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik”
YEREL HABERLER İrfan Buz: “Yakaladığımız fırsatları ...
Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Helenex Yeni Malatyaspor - Hes Kablo Kayserispor ...