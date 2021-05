Gürkan, sanayi kavşağında asfalt çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Sanayi Kavşağı alanında başlatılan kavşak düzenleme ve yenileme çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, Sanayi Kavşağının altı şeritle ana artere bağlanacağını söyledi.

Malatya’da yaşanan ulaşım ve trafikteki sorunlara çözüm bulmak için çalışmalarını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, trafiğin yoğun olarak yaşandığı bölgelerden biri olan Sanayi Kavşağındaki giriş ve çıkışlarda yenileme ve düzenleme çalışmalarıyla birlikte asfalt serim çalışmalarında son aşamaya geldi.

Bölgede yapılan çalışmaları inceleyen ve bilgiler alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a Genel Sekreter Cemal Nogay, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, oda başkanları ve muhtarlar eşlik etti.

Sanayi Kavşağına yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert, “Çevreyolunun altında ciddi şekilde yol çalışmaları yapıyoruz. Sanayi yolumuz en çok trafiğin tıkandığı boğaz olan kavşaklardan biriydi. Yoğun saatlerde dört beş ışıkla geçilen bir alandı. Sanayi kavşağı alanında ciddi bir rahatlama sağladık. Orta refüjü kaldırdık. Yol genişletme çalışmasını tamamladık. İnşallah yolumuzu Emniyet İl Müdürlüğünün olduğu alana kadar yenileyeceğiz. Bununla birlikte Anayurt Bulvarı ve Sanayi kısmını birleştireceğiz. Ayrıca Yeni Köy Garajı kısmını da yenileyip Kuzey Kuşak yoluna bağlantılarını güçlendireceğiz” dedi.



“Başkan Gürkan küçük dokunuşlarla büyük işler yapıyor”

Çavuşoğlu Mahallesi Muhtarı Mürteza Ede, Bentbaşı Mahalle Muhtarı Yakup Korkmaz ve AKÇADAĞDER Başkanı Murat Maskar ise yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, Şehir Mezarlığı yolunun bölgeden geçmesinden dolayı trafiğin yoğun olduğunu bu anlamda Başkan Gürkan’ın küçük dokunuşlarla büyük işler yaptığını söylediler.

Malatya İmalatDemir ve Tamir Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Cevdet Özyalın da, “Sanayi bölgemizin en büyük sorunlarından biri giriş ve çıkış güzergâhıydı. Hizmet gruplarının olması, Sanayi Sitesinin olmasından dolayı trafik anlamında büyük sıkıntılar yaşamaktaydık. Sağ olsun Başkanımız bu konuda çalışmalar yaptırarak alanın düzenlenmesini sağladı ve rahata kavuştuk. Yapılan çalışmalardan dolayı Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sanayi Sitesi ile birlikte Özsan Sanayi Sitesinin de 40 yıllık yol sorununa Başkan Gürkan’ın çözüm bulduğunu ifade eden Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, “Malatya’da Sanayinin boğazı dediğimiz alanda trafik yoğunluğu oluyordu. Özellikle arada bulunan refüjlerin kaldırılması ve kavşakların yapılması hem sanayi alanını hem de esnafı rahatlattı. Ayrıca bölgede yer alan Dilek ve Yeşiltepe güzergâhında gelen insanların trafikte geçişini rahatlattı. Başkanımızın sadece Sanayi alanında yaptığı çalışmalarda değil Malatya genelinde ufak ve büyük dokunuşlarla yaptığı çalışmalar önemli. Özellikle Özsan Sanayi Sitesinde yeni açılan yolu 3040 yıl süren yolu nasıl açacağız, nereden yolu geçireceğiz söylemlerinin ardından bir dokunuşla Başkanımız Özsan Sanayi Sitesini çok rahatlattı. Bu anlamda başta Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çalışmaların bu şekilde devam edeceğine ben yürekten inanıyorum. Sanayi alanımızda büyük bir sıkışıklık vardı trafik anlamında. Bunların hepsi ortadan kalktı” açıklamasında bulundu.



“İki yıl içinde trafik, ulaşım ve yolla ilgili sıkıntı kalmayacak”

Yolun medeniyet olduğunu bu nedenle de trafik, ulaşım ve yola önem verilmesi gerektiğini söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Göreve geldiğimizde elimizdeki sorunların başında trafik ve ulaşım vardı. Özellikle mevcut yapı içerisinde trafiği rahatlatma noktasında neler, hangi revizyon ve rehabilitasyonlar yapabiliriz anlayışı içerisinde bir çalışma planı yaptık. Bu çalışmalar çerçevesinde gerek Kışla Caddesi, gerek Çevreyolu ve İstasyon Caddesi ile birleşen alanlar çerçevesi içerisinde özellikle tek arteri olan Malatya’da beş ve altı arter olması için çalışmalarımız ayrıca devam ediyor. Biz Anayurt Bulvarını bitirdik, Danişmend Gazi Bulvarı bitmek üzere, Kuzey Kuşak Yolu bu yıl sonunda bitecek diye düşünüyorum, önümüzdeki yıl içerisinde Güney Kuşak yolu bitecek ve yine önümüzdeki yılda Kuzey Çevre Yolu bitecek. Kuşak yolları, çevre yolu ve ana arter diye tabir ettiğimiz yolların ana bağlantıları hem kuzeyden hem de güneyden yapılmaya başlanılacak. Bizim yaptığımız rehabilitasyondaki temel amaç gerek Sanayi Kavşağı olsun, gerek İstasyon Kavşağı olsun, gerek İtfaiye Kavşağı olsun, gerek Altınkayısı Bulvarı Kavşağı olsun, gerek MAŞTİ Kavşağı olsun her alanda en az altı şeritli yolla ana aksa bağlantı yollarını gerçekleştiriyoruz. Sanayi Kavşağında da altı şeritle ana artere bağlanacak. Ayrıca bölgenin Anayurt Bulvarına bağlanması ve Yeni Köy Garajı ile birlikte Kuzey Kuşak yoluna akabinde de Kuzey Çevre Yoluna bağlanması sağlanacak. Malatya’nın inşallah iki yıl içerisinde ulaşım, trafikle ve yolla ilgili hiçbir sıkıntısı kalmayacak” ifadelerini kullandı.



“Şehri bütünüyle yenilemek için yoğun çalışıyoruz”

Sadece Malatya merkezde değil Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kesimde de çalışmaların sürdüğünü dile getiren Gürkan, “Diğer taraftan da kırsal kesimde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Türkiye tarihinde dönüm noktası olacak ve hakikaten geçtiğimiz yıl 2 bin km’lik asfaltla Cumhuriyet tarihinin rekoru Malatya’da kırıldı. İnşallah bu yılda kırsal kesimdeki eksik kalan yol ve asfalt çalışmalarını bitireceğimizi ifade etmek istiyorum. Özellikle şehrin bütünüyle yenilenmesi noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bir tarafta Kayısı için Şire Pazarı bunun yanında Buğday Pazarı ve Fidancılar Sitesi sektörel anlamda yapılırken, diğer tarafta da Sanayi esnafımızın gelecek yüzyıllara hükmedeceği Sanayi Sitesi çalışması yapılıyor. Şuanda yaklaşık 3 bin dönüm alan içerisinde 2 bin 500 civarında iş yerinin olacağı, modern, çağdaş ve fiziki anlamda ihtiyaçlara cevap verecek yapı içerisindeki çalışmalarımızı da yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz” ifadelerine yer verdi.



“Çalışmalarımızı paydaşlarımızla birlikte yapıyoruz”

Malatya’da zaman zaman spekülatif ifadelerin çıktığını ve Malatyalıların bunlara itibar etmemeleri gerektiğini ifade eden Gürkan, “Altını çizerek belirtmek istiyorum ki yaptığımız bütün çalışmaları katılımcı belediyecilik ilkesiyle, paydaşlarımızla aldığımız kararlar muhaceresi içerisinde yapıyoruz. Şire Pazarı ihale edildi. Bütün paydaşlarımızla orta karar aldık. Buğday Pazarı, Fidancılar Sitesi yine aynı şekilde paydaşlarla görüşülerek çalışmaları yapılıyor. Yakında cephe giydirmesi çalışmamız başlayacak yine oradaki esnaf kardeşlerimizle birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla bizim şehrimizdeki çalışma usul ve esası hem katılımcı belediyecilik ilkesinde, hem demokratik ilkeler içerisinde, hem de hukuk mantığı ve hukuk devleti içerisinde yürütüyoruz kimsenin kuşkusu ve tereddüttü olmasın. Hizmetlerin Malatyalı hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Özellikle 17 günlük tam kapanma içerisinde mümkün olduğu kadar hem vatandaşlarımızı rahatsız etmeme anlamında hem de bu dönemi değerlendirme noktasında şehrimizin her tarafında her köşesinde ana caddelerde dâhil yoğun bir çalışma yapılıyor” dedi.



“MASKİ asbest borularını yeniliyor”

MASKİ’nin asbest borularını yenileme çalışmalarına başladığını vurgulayan Gürkan, “Bu süreç içerisinde önümüzdeki günlerde MASKİ tarafından eski ve su kaybının yoğun olduğu, asbest borularının bulunduğu yerlerde büyük bir çalışma gerçekleştirilecek. Şuanda Orduzu bölgesinde çalışmalar yapılıyor. Bölgedeki hatlar sağlık ve hijyen koşullarına uygun şekilde tamamen yenileniyor. Diğer kalan kısımlarda bu dönem içerisinde yapılacak. Özellikle vatandaşlarımıza bu süreç içerisinde verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı haklarını helal etmelerini diliyorum. İlgili arkadaşlarımıza da vatandaşlarımızı asgari düzeyde rahatsız edecek şekilde işlerini 7/24 esasına uygun olarak bitirmelerini ifade ettik. Çalışmalarımızı belki Malatya’da yaşayan insanlarımız günü birlik olduğu için fark etmiyor ama dışarıdan gelen insanlarımızdan çok büyük olumlu tepkiler alıyoruz. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre yoğun çalışmalar yapıyor. Ekiplerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindekiler daha sonra, sanayi girişindeki esnafları da ziyaret ederek onlarla bir süre sohbet ettiler.

