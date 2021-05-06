Malatya’da kayısıya alternatif: Kabak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da kayısıya alternatif: Kabak

İHA

Malatya’da kayısıya alternatif: Kabak

Malatya’da nadas alanlarında çerezlik kabak yetiştirilmeye başlandı. Çerezlik kabak yetiştiriciliği ile hem üretici kazanacak hem de ekonomiye katkıda bulunulacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, Malatya üretiminde arz açığı olan çerezlik kabak üretiminin yaygınlaştırılması amacı ile Arguvan ilçesinde 550 dekarlık alanda yerli üretim ve sanayiye uygun, çerezlik kabak ekimi gerçekleştirildi.
Malatya’nın artan nüfusuna bağlı olarak gıda ihtiyacının ve çeşitliliğinin artması ile bu talebe karşılık gelecek üretim desenlerinin belirlenmesiçeşitlendirilmesi ve yerelde buna cevap olacak üretimin zenginleştirilmesi amacı ile bu çalışmaya gerek duyuldu. Malatya’nın tarımsal ürün arzında açık bulunan çerezlik kabak ürününün yerel şartlarda yetiştiriciliğini teşvik etmek, ekilebilir alanlarda üretimi artırıcı yeni teknikler uygulanması ile birlikte, Malatya’nın ihtiyacı olan güvenilir gıda üretimini yeni teknikler kullanarak öğretip yaygınlaştırmak hedeflendi.
Kayısı üretimi Malatya’da yoğun olarak yapılıyor. Malatya’da meydana gelen ilkbahar geç donları nedeni ile üreticiler üretim deseninde çeşitlendirmeye giderek risklerini azaltmak ve düzenli gelir elde etmek istemesinden, alternatif ürünlere yönelmeye başladı. Özellikle ekonomik kayısı yetiştiriciliğinin yapılamadığı alanlarda, kayısının dışında ekonomik yetiştiriciliğin uygun olduğu ürünlere yönlendirilmesi amacı ile verimi yüksek ve endüstriyel bitkilerin yetiştiriciliği teşvik ediliyor. Bu çalışma tarımda endüstriyel ürün üretiminin yanında yılın değişik aylarında üreticilerin tarımsal faaliyette bulunması ve gelir elde etmesine katkı sağlayacak. Projenin özellikle kayısı hasat ve bakım işlemleri ile farklı bir döneme denk gelmesi işgücünün daha etkin kullanılmasını sağlayacak.

Çiftçi hibe teşvikinden yararlandı
Proje kapsamında, Malatya’nın Arguvan ilçesinin 7 mahallesinde çiftçilik yapan 14 üreticiye 500 kilogram çerezlik kabak tohumu yüzde 100 hibe ile dağıtıldı. Yapılan dağıtım programının ardından, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün katkısı ile temin edilen Pnömatik Ekim Mibzeri ile Dolaylı Mahallesi’nde tohum ekimi gerçekleştirildi.
Yapılan tohum ekme etkinliğine, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Gazi Karadağ, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Yücel, teknik personeller ve proje faydalanıcısı üreticiler katıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, çiftçilerin hibe desteğinden yararlandığını anlatarak, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün yüzde yüz hibe desteğiyle hazırlayarak, teknik destek sağladığımız proje çerezlik kabak dikimi yapıldı. Susuz tarım yapılan nadas alanlarının fazla olduğu Arguvan ilçemizde hâlihazırda yapılan nohut, mercimek gibi baklagil bitkilerinin üretiminin yanında alternatif münavebe olarak çerezlik kabak üretimini teşvik edilerek endüstriyel ürünlerin yaygınlaştırılması ile çiftçilerimizin ürün çeşitliğini ve gelirlerini arttırmak amacıyla hazırlamış olduğumuz proje ile arzu ettiğimiz verim alınması temennisiyle çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş açıklamasında, “Arguvan’da yeni bir ürün denemesi olarak yapılan çerezlik kabak ekimi projesi ile çiftçilerimizin alın terinin karşılığını alarak kazancının artması için yapılan çalışmaları önemsiyor ve destekliyoruz. Bu önemli projenin başarısı ile ekim alanları daha da artarak yaygınlaşacaktır” ifadelerini kullandı.
Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk ise “İl ve İlçe Müdürlüğümüz ile yaptığımız ortak çalışmalar ile kavunun yanında susuz tarım alanlarında çiftçilerimize ekonomik katkı sağlamak amacıyla çerezlik kabak ekimini gerçekleştirdik. Bol ve bereketli ürün almak temennisiyle çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Yapılan proje çalışmasının tohum bedeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, geri kalan iş ve işlemler üreticiler tarafından karşılandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da vaka sayısı düştü, vefat edenlerin sayısı azalmadı
YEREL HABERLER Malatya’da vaka sayısı düştü, vefat edenlerin sayısı ...
Turgut Özal Üniversitesi hızla büyüyor
YEREL HABERLER Turgut Özal Üniversitesi hızla büyüyor
Battalgazi'de FETO/PDY’den 1 gözaltı
YEREL HABERLER Battalgazi'de FETO/PDY’den 1 gözaltı
Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
Doğada nadir görülüyordu, turşu bidonunda koruma altına alıp yaşam alanına bıraktı
YEREL HABERLER Doğada nadir görülüyordu, turşu bidonunda koruma ...
Kısıtlamada dışarı çıkanlar polise yakalandı
YEREL HABERLER Kısıtlamada dışarı çıkanlar polise yakalandı
İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi bir yıl boyunca açık kalacak Başkan Gürkan, dijital gösterim merkezini ziyaret etti
YEREL HABERLER İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi bir yıl ...
Kümeste çıkan yangında 250 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Kümeste çıkan yangında 250 hayvan telef oldu
Yaralı Kartal tedavi edilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER Yaralı Kartal tedavi edilmeyi bekliyor
Malatya'da sitede çıkan tartışma kavgaya dönüştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da sitede çıkan tartışma kavgaya dönüştü: 2 ...
Gürkan, sanayi kavşağında asfalt çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Gürkan, sanayi kavşağında asfalt çalışmalarını ...
Şahnahanlıların sulama kanalı problemi çözüldü Tüfenkci: “Kanalı rahatlatacak şekilde bir çalışma yapılacak”
YEREL HABERLER Şahnahanlıların sulama kanalı problemi ...
Güder: “Esnafımız mutlu olursa bizde mutlu oluruz”
YEREL HABERLER Güder: “Esnafımız mutlu olursa bizde mutlu oluruz”
Çınar, temizlik hizmetlerini inceledi Çınar: “Vatandaşlarımızın sağlığı için imkânlarımızı seferber ettik”
YEREL HABERLER Çınar, temizlik hizmetlerini inceledi Çınar: ...
Polis denetimde izin belgesi karmaşası
YEREL HABERLER Polis denetimde izin belgesi karmaşası
Tandır Kebabı tescillendi
YEREL HABERLER Tandır Kebabı tescillendi
Ne korona ne de kısıtlama kuyruğa engel olamadı
YEREL HABERLER Ne korona ne de kısıtlama kuyruğa engel olamadı
Jandarma Trafik’ten yoğun etkinlik
YEREL HABERLER Jandarma Trafik’ten yoğun etkinlik
Malatya'da aile dramı Vefakar kadın, engelli kocası ile engelli 2 çocuğuna bakıyor
YEREL HABERLER Malatya'da aile dramı Vefakar kadın, engelli kocası ...
Market tedbirleri esnafı memnun etti
YEREL HABERLER Market tedbirleri esnafı memnun etti
47 yaşındaki avukat koronaya yenildi
YEREL HABERLER 47 yaşındaki avukat koronaya yenildi
Hobi olarak başladı, 900 bin TL değerinde tespih koleksiyonuna sahip oldu
YEREL HABERLER Hobi olarak başladı, 900 bin TL değerinde tespih ...
Kümes yangınında tavuk ve civcivler telef oldu
YEREL HABERLER Kümes yangınında tavuk ve civcivler telef oldu
Bilim Şenliğine koronadan 2. kez erteleme
YEREL HABERLER Bilim Şenliğine koronadan 2. kez erteleme