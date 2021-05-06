Yeşilyurt'ta ulaşım ağı yenileniyor Çınar: “Görgü mahallemiz, yeni yatırımlarla daha fazla tercih edilecek”

Görgü Mahallesi’nde gerçekleşen yol yenileme hizmetlerini inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Görgü mahallemiz, yol açma ve genişletme hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve sportif yatırımlarımızla daha cazip hale gelecektir” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir tarafına ulaşımı rahatlatmak, araç ve yaya trafiğindeki konfor düzeyini artırmak adına yoğun bir tempoyla çalışıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da çalışmaları sık sık takip ederek hizmetlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için çaba sarf ediyor.

Görgü Mahallesi’ndeki tarım arazilerine giden yollarda devam eden iyileştirme ve yenileme hizmetlerini yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun’dan detaylı bilgiler aldı.

Yeşilyurt Belediyesine bölgedeki yatırımlarından dolayı teşekkürlerini sunan Görgü Mahallesi Muhtarı Ayhan Yıldız, “ Belediye Başkanımıza verdiği sözleri yerine getirdiği için öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya’nın en eski yerleşim yerlerinden olan Cafana yani Görgü mahallemizin ulaşım sorunu vardı, arazilerimiz ve bahçelerimize giden yollarda ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a durumu ilettik, kendisinden Allah razı olsun verdiği talimatla birlikte yollarımız açıldı. Bununla birlikte gençlerimize yönelik halı sahamız faaliyete geçti. Mahallemiz çok güzel hizmetler almaktadır. Belediye Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Görgü Mahallesi’nin doğal ve sosyal kimliğine değer katacak yatırımlara hız verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Görgü mahallemizde ki arazilerimiz ve bahçelerimize giden yollarda devam eden stabilize malzeme serimi başta olmak üzere açma, genişletme ve düzeltme çalışmalarını yerinde inceledik. Malatya’nın en eski yerleşim yerlerinden olan bu bölgemiz verimli tarım arazilerine sahiptir. Malatya’nın yaş ve kurum üzüm tedariki bir dönem bu bölgelerden yapılıyordu. Deprem ve heyelan gibi olaylardan dolayı yaklaşık 2530 yıl önce yapılan bir projeyle buradaki evler, şimdiki ismi Görgü olan mahallemizde güvenli ve sağlıklı alanlara taşındı. Üzümüyle meşhur olan bu bölgemizde tarım işleriyle uğraşan çiftçilerimiz ve üreticilerimizin ulaşım sorunlarını kökten çözebilmek ve bölgeye ulaşımı kolaylaştırmak adına çalışmalarımıza hız verdik. Mahalle Muhtarımızla geçen yıl görüşüp öncelikle buradaki yolu açtık, ardından bu yılda kalan kısımları tamamlayarak yolumuzu hizmete sunacağız. Burası toplamda yaklaşık 58 bin dönümlük bir arazi, büyük ve devasa bir alan, bir kısmı tapulu bir kısmı ise hazine arazisidir. Burada yaşayan insanların mağduriyetlerini tamamen gidermek adına ekiplerimizi seferber ettik. 3 km’ye yakın yol çalışması yaptık, ne kadar imar ve kadastro yolu varsa açıp bölgenin tüm noktalarına ulaşımı artık daha güvenli ve sağlıklı hale getireceğiz. Yollarımızı tamamlayıp açtığımız zaman burası hareketlenecek ve çiftçilerimiz artık evlerinden bahçelerine güvenle yolculuk yapabilecekler. Geçen yıl ilk olarak yolu açtığımız burada ciddi bir hareketlenme başlamıştı, inşallah kalan kısımları tamamlayıp yolumuzu trafiğe açtığımız zaman buradaki bağ ve bahçe işlerinin daha fazla canlanmasını bekliyoruz. Yeşil alanları, temiz havası, sakinliği ve güzel atmosferiyle dikkat çekici bir hüviyete sahip olan Görgü mahallemiz gerek alt ve üst yağı yatırımları gerekse de sosyal ve sportif yatırımlarımızla daha cazip hale gelecektir. Yeşilyurt’un yeni çekim merkezlerinden bir tanesi de Görgü mahallemiz olacaktır. Meyve ve sebze üretimiyle, doğal zenginlikleriyle güzel suyu ve havasıyla burası yakın zamanda çok fazla tercih edilecektir. Merkezkırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerimizdeki hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmekteyiz. 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindeyiz” diye konuştu.

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