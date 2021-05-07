CHP'li ilçe başkanının genç kızı îstismar ettiği iddiası

Malatya'nın Kale ilçesinde CHP'nin İlçe başkanının 16 yaşındaki bir kızı istismar ettiği iddiası üzerine açıklama yapan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "CHP'li yetkililer bu vahim hadisenin maalesef karşısında değil de arkasındaymış gibi bir duruş sergilemişlerdir." dedi.

Bir televizyon programında ortaya atılan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yapan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, iddiaların takipçisi olacaklarını belirterek, CHP'nin bu konuda sessiz kalmasını eleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın referansı ile ataması yapılan CHP Kale İlçe Başkanının 16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz haberleri ile kahrolduklarını belirten Koca, "Üzülerek belirtmek isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde defalarca gerçekleşen taciz, tecavüz olaylarına karşı zerre tepki göstermeyen, ses çıkarmayan CHP'li yöneticiler, ilimizde cereyan eden bu son olay ile birlikte yine kafalarını kuma gömmüş vaziyetteler. Bir kız çocuğuna tecavüz eden parti temsilcileri ile alakalı dahi adım atamayan, omurgalı bir duruş sergileyemeyen CHP'li yetkililer bu vahim hadisenin maalesef karşısında değil de arkasındaymış gibi bir duruş sergilemişlerdir." dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Veli Ağbaba, Sayın Enver Kiraz açısından CHP içerisinde gerçekleşen taciz, tecavüz olayları sıradanlaşmış olabilir. Bu sıradanlığın kazandırdığı duyarsızlık ile bu meseleye tepkisiz kalabilirler. Fakat biz Malatya'da 16 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz edilmesine sessiz, tepkisiz, duyarsız kalamayız. Bu işin de kimsenin yanına kar kalmasına izin vermeyiz. Siyasi sıfatları bir tarafa bırakarak, bir hukukçu, bir baba ve Malatya'nın bir evladı olarak söylüyorum, bu ahlaksızlığın, bu alçaklığın kimsenin yanına kar kalmasına izin vermeyeceğiz, peşini bırakmayacağız ve takipçisi olacağız. Üzerlerine vazife olmayan her konuda konuşan, pervasızca iftiralar, yalanlar savuran CHP'li yetkililerin bir kız çocuğuna tecavüz eden CHP'li İlçe Başkanı için tek kelime etmemeleri kanımıza dokunmuştur. Mübarek ramazan ayında, Kadir Gecesi'ni aradığımız şu günlerde böyle elim bir olay ile Malatya'mızın anılmasından dolayı üzüntülerimi bildiriyorum. AK Parti olarak suçluların en ağır cezaları alması için elimizden geleni yapacağımızdan Malatyalı hemşehrilerimizin şüphesi olmasın."

Öte yandan CHP Malatya İl Başkanı Enver Lirax'da yaptığı açıklamada Kale İlçe Başkanı S.K'nin 16 yaşındaki bir kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddialarının gündeme gelmesi ile birlikte bu iddiaların aydınlatılıncaya kadar parti üyeliği dahil tüm hak ve edinimlerinin askıya alındığını ifade etti.

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