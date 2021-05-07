Orduzu’ya bir milyar TL’lik alt yapı yatırımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Orduzu Mahallesinde 60 yıl önce döşenen içme suyu şebeke hatları ile kanalizasyon hatları da yenileniyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Orduzu Mahallesinde devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. İnceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ile Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri katıldı.

İçme suyu şebekesinin çok eski olduğunu belirten Orduzu Mahallesi Muhtarı Abuzer Ekin, “Orduzu mahallemizin içme suyu bundan 60 yıl önce döşenen asbest borlarla karşılanmaktaydı. Orduzu’muza 60 yıl sonra ilk defa böyle büyük bir hizmet geliyor. Bundan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve MASKİ Genel Müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi.



“Bölge tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştiriyoruz”

Orduzu Mahallesi’nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, “Orduzu mahallemizde iki yıl gibi bir süredir çalışmalarımız devam ediyor. TOKİ konutlarının yapılması ile birlikte Orduzu mahallemiz için yapmış olduğumuz projeleri revize etmek durumunda kaldık. Yeni bir alt merkez olacak olan bu bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlamalarımızı yaptık. Ana isale hattı çalışmalarımızı tamamladık. Abone bağlantı çalışmalarına başlandı. Kısa zaman içerisinde abone bağlantılarını da tamamlayarak vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz. İçme suyu çalışmamızın haricinde kanalizasyon çalışmamızda devam ediyor. Eski bir yerleşim yeri olduğundan dolayı Orduzu Mahallemizin kanalizasyonu derelere akıyordu. Yaptığımız çalışmalarla sisteme bağlayarak bu sorununda çözümünü gerçekleştirdik. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bu bölgemizde tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.



Oktay, bilgi verdi

Orduzu bölgesinde yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ise “Orduzu bölgemizde Gelincik Tepesine yapılan TOKİ Konutları ile birlikte yol ağlantılarında planlama ve kamulaştırma çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı ve 40 milyon kamulaştırma bedeli ödedik. 30 metre genişliğindeki yeni yolumuz hem yeni yapılan Kuzey Çevre Yoluna hem de mevcut Elazığ istikametinde çevre yoluna dikey bir aks bağlantısı gerçekleştirdik. Bu yolumuz güçlü bir aks bağlantısı. Yaklaşık 10 km bir yol çalışması gerçekleştiriliyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarını da yılsonu tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca bu bölgemizde 5 bin kişilik kapalı spor salonumuz, jimnastik salonumuz, gençlik karşılama ve konaklama merkezimiz, Fuar Merkezimiz, Ekmek ve Yemek Fabrikamız yine bu bölgemiz içerisinde bulunmakta. Ayrıca gençlerimizin sosyal ihtiyacını karşılayacağını düşündüğümüz üç tane sentetik çim saha çalışması yapılıyor bu bölgemizde. Toplamda Orduzu bölgemize Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu yatırımın miktarı Genel İdare ile birlikte yaklaşık bir milyar Türk lirası civarında” ifadelerini kullandı.



“Orduzu mahallemize milyarlık yatırım yapıyoruz”

Yapılan yatırımların söz ile izahının mümkün olmadığını ifade eden Başkan Gürkan da, “Malatya genelinde 13 ilçemiz ve 718 mahallemizin tamamında hizmet ve yatırımlarımız bulunmakta. Sadece Orduzu mahallemizde yapılan çalışmaları geziyoruz. Orduzu mahallemize eski parayla bir katrilyonluk yatırım yapılmakta. Yani bir milyar liralık yatırım yapılmakta. Bir taraftan TOKİ tarafından yapılan konutlar bir taraftan 30 metrelik kuşak yolu bu kuşak yolu bir tarafı Çevre Yolu’na bağlanacak bir taraftan da Kuzey kuşak yolu ve Kuzey Çevre Yoluna bağlanacak. Orduzu’nun altyapısı, üstyapısı kanalizasyonu asfaltı tamamen değişiyor. Bu çalışmalarımızın yanında Ekmek ve Yemek Fabrikaları, 5 bin kişilik Kapalı Spor Salonu, jimnastik Salonu, Gençlik Karşılama Merkezi, Fuar Merkezi, üç tane spor sahası bu bölgeye yapılıyor. Altyapı, üstyapı, çevre düzenlemesi ile birlikte Genel İdare ile birlikte bir milyar Türk lirası yatırım Orduzu Mahallemize yapılmakta. Tarihinin en büyük yatırım hamlesi hem Malatya’nın bütün genelinde hem de Orduzu Mahallemizde yapılıyor. Yeni yolların açılması, yeni merkezlerin bu bölgeye yapılması vatandaşlarımızda da önemli bir memnuniyet oluşturacaktır. Malatya tarihinin en büyük yatırım hamlelerini gerçekleştiriyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve bakanlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımızın bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.