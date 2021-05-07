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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaynarca muhtarından Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti

İHA

Kaynarca muhtarından Başkan Gürkan’a teşekkür ziyareti

Kaynarca Mahallesi Muhtarı Mehmet Güner, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, Kaynarca Mahallesi’ne yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
Kaynarca Mahallesi’nde daha önce yaşanan su sıkıntısı ile mahallenin sorununu Başkan Gürkan’a ilettiğini ve Başkan Gürkan’ın hemen ertesi gün mahalleye gelerek anında müdahale edilmesiyle çok mutlu olduklarını dile getiren Muhtar Güner, “Bugün Büyükşehir Belediyesindeyim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Selahattin Gürkan’a bir gün öncesinden mahallemizdeki sıkıntıyı iletmiştim. Ertesi gün bizzat kendisi mahallemize geldi. Sıkıntıları yerinde tespit etti. Sulama ile ilgili sıkıntıları olan 4 bin dönümlük yerin kurumaması için elinden geldiğince yardım edeceğini belirtti. Aradan 24 saat geçtikten sonra hemen ekipler geldi ve hizmete başlandı. Kendisine mahallem ve şahsım adına kendisine minnettarım, çok teşekkür ediyorum. Büyük bir sıkıntıydı bu. Allah razı olasın diyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin sahada yaptığı tüm çalışmaları da görüyorum. Bizim mahallemizde de yaptığı çalışmalarla bu hizmetleri bize yansıttı. Mahallem adına ve şahsım adına kendisini çok seviyorum ve seviyoruz. Allah her konuda başkanımın yar ve yardımcısı olsun” dedi.
İmar İşleri Daire Başkanı Seyithan Tekin de, Kaynarca Mahallesi ile ilgili teknik bilgiler vererek, "Kaynarca Mahallesi sınırları içerisinde Sayın Başkanımızla birlikte yerinde yaptığımız incelemede, sulama kanalının depresesi ile ilgili yaşanan sıkıntının çözümü ile ilgili çalışmalara bugün itibariyle başlamış bulunmaktayız. Başkanımın da bahsettiği 80 metrelik kısımdaki çalışmayı çok kısa bir sürede bitirip, çok kısa bir zamanda tamamen çözmüş olacağız” ifadelerine yer verdi.
Kaynarca Mahallesi’nde yapılan çalışmalarla su sıkıntısının kısa sürede çözüme ulaşacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ise "Kaynarca Mahalle Muhtarımız geçtiğimiz gün beni mahalleye davet ettiler. Mahalleye davet ettiler, mahallede bir su problemi vardı. Özellikle sulama suyunun depresesi ile ilgili bir çalışma yapılması gerekiyordu. Yolun arsa içerisinde kalması ve planlanan yapı içerisinde yolun iptal edilmiş olması geçmiş dönemde yapılan uygulamadan dolayı, oradaki mevcut su akarının gidişatını engelleme durumu söz konusu olmuştur. Özellikle ilgili daire başkanlarımız ve ilgili müteahhit firmayla yaptığımız görüşmelerde su geçiş hakkının orda ilgili olan arsadan alınarak, normal güzergahına alınması noktasında gerekli çalışmalar başlatıldı. En kısa zamanda gerek sulama birliğimiz ve gerekse de Kaynarca Muhtarımız ve belediyemiz ortaklaşa 80 metrelik kısmın bağlantısı yapılarak, oradaki vatandaşlarımızın hemen önümüzdeki günlerde ihtiyaç duyacağı sulama suyuyla ilgili sıkıntının kalmayacağını duyurmak istiyorum. Muhtarımızın mahallesine göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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